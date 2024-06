Summer Game Fest: Kingdom Come 2: Deliverance gameplay trailer

De gameplay trailer van Kingdom Come: Deliverance 2 is hier. Hier krijgen we te zien dat het vervolg een grote visuele upgrade heeft gekregen, waar niet alleen de wereld maar ook de character model er zeer realistisch uit zien. Ook beloofd het wederom een grote focus te krijgen op role-playing en story in deze realistische medieval game.

Share in the adventures of Henry as you explore the beautiful but unforgiving world of Kingdom Come: Deliverance II, a thrilling Action RPG set amid the chaos of a civil war in 15th Century Bohemia. Righteousness or vice: what path will you take? Will you try and save the world or punish it for its sins? Your actions shape Henry and the world around him in this ultimate open-world adventure.

– Warhorse Studios