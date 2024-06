Summer Game Fest: Phantom Blade Zero gameplay getoond

Phantom Blade Zero krijgt voor het eerst een echte gameplay trailer. Deze werd getoond tijdens Summer game Fest 2024. In deze trailer zien we eindelijk hoe deze game gaat zijn qua atmosfeer, gameplay en vooral combat!

Eerder kregen we een aankondiging in de vorm van een cinematische gameplay trailer, nu is het toch echt tijd voor Phantom Blade Zero om te laten zien wat het in z’n mars heeft en hoe de game zich gaat positioneren tussen alle feudal Japan titels die we al hebben gezien en nog gaan zien. Phantom Blade ziet eruit als een mix van Ghost of Tsushima en Nioh, maar lijkt qua combat een stuk sneller en meer flashy te zijn. Ook de enemy designs lijken enorm wisselend en goed bedacht. Parkour zal een grote rol spelen in traversal, dit merk je direct! Check de trailer hier beneden:

buiten de snelle combat en toffe parkour, zie je dat zowel de parry als de dodge een grote rol gaan spelen, terugslaan na een goed getimede parry en je zal veel damage doen. Daarnaast ziet er de game enorm goed uit, buiten wat FPS drops die in de trailer te zien zijn.

Alhoewel de game nog geen release datum heeft, zijn wij enorm benieuwd naar Phantom Blade Zero, en jij? Laat het ons weten!