Summer Game Fest: Quidditch Champions releasedatum onthuld

Tijdens het Summer Game Fest 2024 is eindelijk de releasedatum van Harry Potter: Quidditch Champions onthuld. Dit langverwachte multiplayer-spel, waarin spelers de bekende tovenaars sport kunnen spelen, komt uit op 3 september 2024

In de trailer die meerdere bekende locaties (zoals het huis van de Weasley familie en Hogwarts toont alsook bekende personages zoals Harry, Ginny, Fred & George, Viktok Krum en nog veel meer toont) zal ook nieuwe stadia en sporters bevatten. Bekijk de trailer hier:

Sinds de release van Hogwarts Legacy hebben spelers verlangd naar één ding: Quidditch spelen met hun vrienden. De nieuwe trailer onthulde niet veel over de gameplay, dus we zullen moeten wachten op meer details van de ontwikkelaars. Wat we al wel weten, is dat het spel verschillende playtests heeft gehad, waarvan de grootste in 2023 plaatsvond. Tijdens deze tests werden nieuwe spelmodi, nieuwe Quidditch-veldlocaties, nieuwe cosmetica, nieuwe emotes en meer getest.

Harry Potter: Quidditch Champions biedt ook een optie voor karakteraanpassing, waarbij spelers kunnen kiezen uit vier rollen: Chaser, Seeker, Beater en Keeper. Bovendien, afgaande op de gelekte gameplaybeelden, lijkt de spelmechaniek geïnspireerd door Rocket League. Het spel zal skins, emotes en een battle pass bevatten, evenals nieuwe modi, nieuwe Quidditch-veldlocaties, nieuwe cosmetica en meer.

Daarnaast is er eerder dit jaar beeldmateriaal van het spel online gelekt. Hieruit blijkt dat spelers de mogelijkheid hebben om te spelen met iconische personages uit de JK Rowling-serie, waaronder Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley en meer. Harry Potter: Quidditch Champions wordt ontwikkeld door Unbroken Games en uitgegeven door Warner Bros Games.

Het spel zal beschikbaar zijn voor Xbox, PlayStation en Nintendo consoles, evenals pc via Steam en de Epic Games Store. Daarnaast zal het vanaf dag 1 beschikbaar zijn met PlayStation Plus.

Kijk jij er al naar uit om door de het stadion Zweinstein te vliegen? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook. Check ook onze Hogwarts Legacy Preview!