Call of Duty: Black Ops 6 volledig onthuld

Call of Duty: Black Ops 6 werd tijdens en na de Xbox Showcase in zijn volledigheid onthuld. Ontzettend veel informatie over de singleplayer, multiplayer, gameplay-systemen en meer. Dit is een van de meest innoverende Call of Duty games ooit gemaakt!

Call of Duty: Black Ops 6 speelt zich af in de jaren 90, na de gebeurtenissen uit Call of Duty: Black Ops Cold War. Onder andere Adler keren terug en ook de Safe House uit Cold War keert terug in een uitgebreidere vorm die nóg meer invloed heeft op de campaign en het verloop van de game terwijl het zich vervult als een centrale hub voor de singleplayer campaign.

Call of Duty: Black Ops 6 is de meest complete Call of Duty ooit met een campaign, multiplayer en zombies, waaronder de terugkeer van Round Based Zombies, Treyarch style! Het verhaal van zombies gaat verder terwijl Treyarch de grootste vernieuwingen in CoD doorvoert. Laten we er een paar onder de loep nemen, nadat we de trailer hebben bekeken:

Omni-movement

In deze Call of Duty komt een gloednieuwe movement systeem. Namelijk de Omni-movement, waarin spelers vooruit, achteruit, maar ook naar links en rechts kunnen rennen zonder de camera te bewegen. Wat geldt voor rennen, geldt ook voor duiken en kruipen. Waar het kruipen enorm veel lijkt op het kruipen in een game als Rainbow Six Siege, kunnen spelers nu ook alle kanten op duiken en tijden het duiken hun camera draaien. Het lichaam van de speler beweegt realistisch mee en dat brengt ons op het tweede puntje, namelijk:

Realisme

Black Ops nummer 6 ziet er ongelofelijk gruwelijk uit. Dat moet ook wel, want deze Call of Duty kent de langste ontwikkelingstijd van alle Call of Duty games. Treyarch en friends hebben dus enorm veel extra tijd gehad om te innoveren. En dat hebben ze gedaan. Waar je speler voorheen bestond uit een hitbox van 4 onderdelen, zijn dat er nu meer, waardoor er onderscheid wordt gemaakt tussen geraakt worden in je linker- of rechterbeen. De animatie die afspeelt als je dood gaat is afhankelijk van hoe en waar je bent neergeschoten en hoogstwaarschijnlijk speelt het ook een rol in de manier waarop schade gaat werken in deze nieuwe game.

HUD en meer

De Heads up Display, waar onder andere je ammo-counter, radar en andere live informatie uit bestaat krijgt ook een make-over in de nieuwe Black Ops. Treyarch wilt je de juiste informatie voeden op het juiste moment en je niet lastig vallen met informatie waar je op andere momenten geen boodschap aan hebt. Daarnaast wordt de HUD voor het eerst aanpasbaar. Heb je je radar liever onderaan aan het scherm en misschien een tikkeltje groter? Dan kan dat vanaf nu voor het eerst.

Een klassiek Prestige systeem keert terug in deze Call of Duty van 10 niveau’s. Deze zijn allemaal vanaf dag één al beschikbaar.

Wil je de hele Black Ops 6 Direct terug kijken om alle informatie rechtstreeks vanaf Treyarch te horen? Check dan onderstaande link:

Call of Duty: Black Ops 6 is vanaf 24 oktober 2024 verkrijgbaar voor PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en beschikbaar via Game Pass.