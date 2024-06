Xbox Showcase: Avowed toont story trailer

De Xbox Showcase is afgelopen en wat een showcase was het. Er werden ontzettend veel games getoond op het evenement en Avowed was daar ook bij met de Avowed story trailer!

Avowed is de komende game van obsidian Entertainment, makers van onder ander the Outer Wilds. Er is nu een nieuwe trailer getoond van de game die in 2024 gaat uitkomen. Er is eerder al gekeken naar de combat en nu is het de tijd om een blik te werpen op de Avowed story trailer.

Jij bent door de koning gekozen om taken uit te voeren en de chaos te temmen. Maar aan welke kant ga jij staan, de rebelse kant of die van de koning? Of kies jij de kant van de aarde om die te beschermen? Het is aan jouw om de keuzes te maken die de rest van het verhaal bepalen gaan. Sta jij aan de goeie kant aan het einde of breng jij de wereld in een dieper dal? Kies verstandig, want elke keus die jij maakt kan grote gevolgen hebben.

Gameplay en graphics in Avowed

Een paar maanden geleden is er tijdens de Xbox Developer_Direct ook al een nieuwe trailer getoond door Obsidian. Deze ging over de graphics van de game maar ook over de combat. Wat op valt in de reacties op bovenstaande trailer lijkt het design van de game is aangepast sinds de eerste trailer. Met reacties die wijzen dat deze trailer toch iets donkerder is qua toon dan wat eerder is laten zien.

Er is nog geen specifieke datum getoond voor Avowed maar de game is nog steeds op koers voor 2024. De game is op de eerste dag te spelen op Xbox Game Pass op de Xbox Series X|S maar ook op Steam. Ga jij de game halen? Laat het ons weten!