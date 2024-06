Xbox Showcase: Fallout 76: Skyline Valley toont zich

De Xbox Showcase bedroeg enorm veel games vanuit Microsoft welk we de komende jaren kunnen gaan spelen. Fallout 76: Skyline Valley is getoond aan de wereld en we kunnen dus weer terug naar vault 76.

Fallout 76 is al een paar jaar oud ondertussen maar wordt nog steeds van updates en nieuwe content voorzien door Bethesda. Met Fallout 76: Skyline Valley wordt er nog meer content toegevoegd. Er is ook een trailer uitgebracht voor de expansie:

In de trailer zien we dat het de eerste map expansie betreft voor Fallout 76. Mensen bellen in de trailer om naar de vault gestuurd te worden en we zien dat het aantal mensen wordt geteld met de hand en op loopt. We zien dat er gewezen wordt naar vault 63, een nieuw gebied dat te ontdekken moet gaan zijn in deze DLC. Een gebied welk overlopen lijkt te zijn en waar verschillende vijanden zitten. Maar ook waar manieren bedacht lijken te worden om ze af te stoppen.

Fallout 76: Skyline Valley ghouls

En mocht dit alles nou nog niet genoeg voor je zijn om weer aan de slag te gaan kun jij ook als een Ghoul spelen. Dit komt wel later dan de DLC uit gaat komen, namelijk in 2025. Het lijkt er op dat wanneer jij als Ghoul speelt geen schade pakt wanneer je het besmette gebied in gaat.

Amazon Prime Fallout

Dat er nieuwe content komt voor de game is natuurlijk niet zo gek. Zeker niet nadat Microsoft en Bethesda goud lijken te hebben gevonden met de Fallout serie op Amazon Prime. Welke ontzettend positief is ontvangen door fans over de gehele wereld.

We kunnen al snel aan de slag met Fallout 76: Skyline Valley. Vanaf 12 juni 2024 is het namelijk al mogelijk om te spelen. Ga jij hem spelen op de Xbox Series X|S of op de PC? Laat het ons weten!