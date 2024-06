Xbox Showcase | Indiana Jones and the Great Circle extended trailer

Tijdens de Xbox Games Showcase vandaag had Bethesda een reeks aankondigingen en onthullingen voor hun games. Een van de meest verwachte titels was hun samenwerkingsproject met LucasFilm Games: Indiana Jones and the Great Circle. Op de showcase gaven de ontwikkelaars ons eindelijk een nieuwe trailer en een kijkje in de gameplay

Indiana Jones and the Great Circle is een first-person, single-player avontuur dat zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van Raiders of the Lost Ark en The Last Crusade. Het is een verhalende game waar spelers in de huid van Indaina Jones kunnen kruipen om zo meerdere levels te verkennen gepaard met cinematische actie en ingewikkelde puzzels. Natuurlijk, aangezien dit een Indiana Jones-game is, zijn er verschillende mysteries om te ontrafelen en een hoop sinistere krachten om neer te halen, waaronder Nazi’s. De game laat je ook interactie hebben met nieuwe en interessante personages, evenals het confronteren van bekende vijanden.

Over de gameplay hebben de ontwikkelaars onthuld dat spelers in de game de kenmerkende zweep kunt gebruiken om vijanden af te leiden, te ontwapenen en aan te vallen. De zweep dient ook als een hulpmiddel voor verplaatsing, aangezien je ermee kunt zwaaien om verschillende plekken te bereiken.

Pers zal snel met de game aan de slag kunnen gaan aangezien de game samen met Avowed tijdens tijdens Summer Game Fest speelbaar zal zijn voor voor geselecteerde content creators en media outlets. Gezien wij niet in LA zijn zullen wij net zoals de rest moeten wachten op meer nieuws van deze outlets.

Indiana Jones and the Great Circle zal worden uitgebracht voor Xbox Series X/S en PC. Ook komt de game naar Steam en zal de game day one speelbaar zijn op gamepass. Eerder dit jaar heeft Xbox meer onthuld over de game.

Kijk jij er al naar uit om in de huid van Indiana Jones te kruipen, op zoek naar verloren schatten? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook.