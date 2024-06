Xbox Showcase: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater trailer

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater werd meer dan een jaar geleden onthuld met een epische trailer die de harten van MGS-fans wereldwijd in vuur en vlam zette. Vaak beschouwd als de beste Metal Gear Solid-game ooit gemaakt, verscheen Snake Eater voor het eerst in 2004 en werd het met lovende kritieken ontvangen. Dit jaar staat het spel op het punt opnieuw te worden uitgebracht, in een moderne remake

Konami heeft MGS Delta helemaal opnieuw opgebouwd, waardoor een frisse kijk op een klassieke ervaring is ontstaan die miljoenen fans zich nog herinneren van twee decennia geleden.

“Kept You Waiting, Huh?”

Metal Gear Solid heeft sinds het vertrek van Hideo Kojima – een van de makers van de serie – bij Konami in 2015 een tumultueuze relatie gehad met de game-community. Hij vertrok net na de release van The Phantom Pain, en sindsdien is er slechts één andere Metal Gear-game uitgebracht: Survive. Deze werd beschouwd als de slechtste game in de franchise en kreeg recordlage scores, waardoor het snel werd vergeten door een teleurgestelde fanbase.

Echter, de opkomst van MGS Delta – ook wel bekend als de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater remake– vulde fans (waaronder ik) met vreugde. In een reeks teaserafbeeldingen en fragmenten heeft Konami een wereld onthuld die getrouw is nagebouwd. Het is direct herkenbaar, maar zoveel beter dan het ooit was. De hoop is dat de remake het oorspronkelijke gevoel van zenuwslopende tactische actie uit 2004 behoudt.

Persoonlijk hype voor Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Het is ongelooflijk om te zien hoe Konami deze klassieke game naar een hoger niveau heeft getild. Als klein mannetje speelde ik deze game helemaal grijs, daarom ben ik enthousiast over wat de remake te bieden heeft. De trailer laat zien dat we niet alleen een visuele upgrade krijgen, maar ook een ervaring die trouw blijft aan het origineel. De mix van nostalgie en moderniteit zou wel eens de perfecte combinatie kunnen zijn voor een epische terugkeer naar de wereld van Naked Snake. En als we de geruchten mogen geloven komt de game in 2025 uit!

