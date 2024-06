Ubisoft Forward | Assassin’s Creed Shadows uitgebreide gameplay reveal

Crowd density en urban gameplay in Assassin’s Creed Shadows

Shadows zal een grote, maar zeer volgroeide wereld bevatten met verschillende seizoenen. Tijdens de deep-dive zien we Yasuke door een stadje lopen waar direct opvalt dat de game een grotere crowd-density bevat als de laatste paar games. Het is nog steeds niet zo druk in de dorpjes als dat het was in Unity, maar het is weliswaar een stap voorwaarts van de vorige trilogy aan games. Ook zal de game game aardig wat dieren bevatten waaronder de Shibu Inu en appjes. De Shibu Inu kan je aaien in de game, of dit ook mogelijk wordt met de aapjes valt nog te ontdekken.

Spelen op iPad en Macbook?

Tijdens Apple’s WWDC 2024 event is ook onthuld dat Shadows niet alleen op de standaard consoles te spelen zal zijn, maar ook op iPad en Macbook models met een M-chip.

Ubisoft Executive Producer Marc-Alexis Côté announced as part of Apple’s livestreamed WWDC 2024 event that #AssassinsCreedShadows‍ will also be available for MAC and iPad! pic.twitter.com/U0CvKJwTIS — Access The Animus (@AccessTheAnimus) June 10, 2024

Gameplay met developer commentary

Releasedatum en Speciale Edities

Assassin’s Creed Shadows, voorheen bekend als Codename Red, zal op 15 november 2024 worden gelanceerd. Fans kunnen vroege toegang krijgen via Ubisoft+ Premium, de Gold Edition of de Ultimate Edition. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation en Xbox. Ubisoft blijft zijn marketinginspanningen opvoeren, en vorige maand onthulden ze alle verschillende edities van de game, inclusief een zeer gewilde Collector’s Edition.

Ben jij klaar om feudaal japan in te duiken met Naoe en Yasuke? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook.