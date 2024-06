Ubisoft Forward | Star Wars Outlaws toont extended gameplay

Tijdens de Ubisoft Forward evenement vandaag presenteerde Massive Entertainment een nieuwe gameplay deep dive trailer voor hun aankomende open-world RPG, Star Wars Outlaws. De nieuwste trailer biedt ons een uitgebreid kijkje in de verschillende upgradesystemen en een geheel nieuwe regio binnen het spel. Het heeft even geduurd sinds de teaser die eergister gedropt werd bij de Summer Game Fest, maar daar is die dan!

Upgrades en Reputatiesysteem

In de trailer krijgen we te zien hoe spelers upgrades kunnen verwerven door samen te werken met experts die nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. De nieuwe regio die werd onthuld (Tattooine), laat zien hoe NPC’s en handelaren hun gedrag aanpassen op basis van Kay Vess’ reputatie bij het heersende misdaadsyndicaat. Deze dynamiek voegt een extra laag toe aan de immersie en interactie in het spel.

Space battles en exploratie in Star Wars Outlaws

Daarnaast biedt de trailer een blik op ruimtereizen en gevechten waarbij Vess projectielen en raketten gebruikt om vijanden te verslaan. Deze gevechten verbeteren haar reputatie bij bepaalde misdaadsyndicaten, wat een strategisch element toevoegt aan de gameplay. Elke overwinning of nederlaag heeft dus directe gevolgen voor je positie en relaties in de game. Ook zullen er in de ruimte dynamische events plaatsvinden zoals bijvoorbeeld het redden van andere schepen die worden aangevallen door de syndicaten. Maar pas op, want het redden van iemand kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de banden die je schept met de verschillende syndicaten in de game.

Stealth en gevechten in Hutt territory

Een bijzonder spannend segment van de trailer speelt zich af in Hutt Territory. Hier zien we vaardigheden zoals stealth-takedowns, het scannen van gebieden met de hulp van Nix, en blastergevechten. Verschillende vijandtypes zoals chargers, afstandsvechters en tanks werden ook geïntroduceerd. Aan het eind van de trailer werd onthuld dat het leren van nieuwe blastervaardigheden, het upgraden van je speeder, en het worden van een meester-dief allemaal zullen afhangen van het vinden van verschillende experts die je op avontuur zullen sturen. En natuurlijk welke banden je legt, of juist uit de weg gaat.

De misdaadsyndicaten van Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws zal een reputatiesysteem bevatten waarin Kay Vess interactie heeft met verschillende misdaadsyndicaten in de onderwereld. Elke beslissing die je maakt, zal invloed hebben op je reputatie en de manier waarop deze syndicaten met je omgaan. Daarnaast worden er andere RPG-elementen zoals aanpassingen, upgrades, en dialoogopties verwacht.

De eerste grote open wereld Star Wars game

Wat gameplay betreft, hebben de ontwikkelaars al laten weten dat spelers meerdere enorme open werelden gaan verkennen, elke planeet heeft een gebied wat je kan verkennen. Wil je naar een andere planeet? Dan vlieg je met je schip naar de ruimte waar je door middel van een hyperspace jump naar de volgende planeet kan en de ruimte eromheen kan reizen. Naast space battles heeft Vess altijd haar vertrouwde blaster bij zich om vijanden uit te schakelen. Het is nog niet bekend of je ook je schip kan upgraden, maar dit lijkt mij vrijwel zeker een vette toevoeging die ik hoop dat in de game zit!

Bekijk de deep-dive hier:

Star Wars Outlaws staat gepland voor een release op 30 augustus 2024 voor PlayStation 5, Xbox Series X en PC. Fans hoeven dus nog maar enkele maanden te wachten voordat ze zich kunnen onderdompelen in dit spannende nieuwe Star Wars avontuur.