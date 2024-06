Wat ligt er in het verschiet voor Destiny 2?

The Final Shape, de laatste uitbreiding voor Destiny 2 die de Light & Dark Saga voor eens en altijd afsluit is hier. Bungie laat er geen gras over groeien en geeft ons een kijkje over wat er staat te gebeuren in het tiende jaar Destiny 2.

Met The Witness in de finale lijken alle problemen aan een einde te komen, maar niets is minder waar. Het tiende jaar Destiny 2 brengt een aantal nieuwigheidjes in de vorm van Episodes. De eerste Episode gaat op 11 juni van start. Bungie is deze episode nu al aan het teasen door sporadische aardbevingen op de planeet Nessus.

Echoes

De eerste Episode: Echoes, gaat over Nessus en de Vex. De Vex op Nessus gedragen zich een beetje vreemd en het is aan ons om te achterhalen wat er precies aan de hand is op de plotseling veranderende planeet. Bungie neemt ons mee door de tijd heen en daarom moeten we nu opnieuw samenwerken met Failsafe. Ook zien we de komst van een nieuwe Arena: Breach Executable. Een soort Offensive type Arena voor 3 spelers die, volgens Bungie, niets lijkt op wat we dusver hebben gezien.

Revenant

De tweede Episode: Revenant is in het thema van de Fallen. Het is een duistere fantasie setting die in het teken staat van het slachten van vampiers. Deze Episode brengt nieuwe mechanics met zich mee in de vorm van potions die je aanvallen beïnvloeden en potions die je loot beïnvloedt. Deze Episode leunt heel erg op de fantasie achter de vampierjagers met duidelijke wapens en uitrusting die past bij dit thema, maar ook nieuwe gameplayvormen en verhaalcomponenten die deze setting versterken. Zo nemen we de rol aan van een echte vampierjager, een rol die in de traditie van deze Fallen enkel berust is voor meest meedogenloze monsterjagers.

Heresy

De derde Episode: Heresy, staat in het teken van de Hive Pantheon. Deze Episode brengt één van de grootste verrassingen terug naar Destiny2: De Dreadnaught. Dé locatie van de Taken King uitbreiding uit de eerste Destiny. De twee nieuwe armor sets brengen stuk voor stuk een heel nieuw thema met zich mee. De een laat je uit zien alsof je letterlijk de rechterhand van Eris Morn bent. De ander laat je uitzien alsof je een menselijke generaal bent in het leger van de Hive.

De nieuwe wapens in deze Episode zijn tweeledig. Enerzijds zien ze eruit als normale Destiny wapens, maar ze lijken een beetje af te pellen tot een botstructuur. Bungie laat weten dat deze Episode allerlei dingen naar Destiny brengt die je nog nooit eerder hebt gezien.

Destiny 2 Frontiers

Bungie geeft alvast een kleine hint over de toekomst van Destiny (2) in 2025. “The Journey Continues” met Codename Frontiers. Wat dit precies inhoud, moet nog blijken en het gaat waarschijnlijk nog een hele poos duren voordat we hier iets meer over te weten komen.

Kijk jij uit naar jaar 10 in Destiny? Of zelfs jaar 11? Laat het ons weten! Vorige week blikte we terug op 10 jaar Destiny. Lees het hier terug!