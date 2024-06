IntheSpotLight: Hoe start je de Shadow of the Erdtree DLC

Opgelet Tarnished! Het nieuwe avontuur Shadow of the Erdtree is bijna gearriveerd. Het is denk ik wel vanzelfsprekend dat iedere Tarnished die dit artikel leest de dagen aan het aftellen is om terug op reis te gaan naar the Lands Between. Misschien is het al een slim idee om alvast verder te gaan met je avontuur. Het is namelijk zo dat je aan bepaalde vereisten moet voldoen, om toegang te krijgen tot Shadow of the Erdtree. Om te beginnen met de Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree, moet je interactie hebben met Miquella’s cocon in Mohgwyn Palace. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat er enkele aanvullende vereisten zijn die je eerst moet voltooien voordat je de uitbreiding kan spelen. Checklist voor de Tarnished

Hieronder staan de vereisten om te beginnen met de Elden Ring DLC:

Versla Starscourge Radahn.

Bereik de ondergrondse kaart van het Mohgwyn Paleis: Je kunt het Mohgwyn Paleis bereiken door: Gebruik te maken van de Gateway Teleporter in de Consecrated Snowfield. Gebruik te maken van de Pureblood Knight’s Medal na het voltooien van de White Mask Varre questline.

Versla Mohg, Lord of Blood, in het Mohgwyn Dynasty Mausoleum.

Interactie met de Miquella Cocon arm om het Shadow of the Erdtree verhaal te starten.

Hoewel de meeste spelers waarschijnlijk Mohg al hebben verslagen, zijn er sommigen die nog steeds de Lord of Blood moeten verslaan omdat ze de optionele baas in hun oorspronkelijke playthrough hebben gemist of overgeslagen. De moeilijkste stap om de Elden Ring DLC te starten is het bereiken van Mohg, omdat dit je tussen de 10 en 30 uur kan kosten om te ontgrendelen, afhankelijk van je save-bestand.

Je kunt technisch gezien Mohg binnen een paar uur in het spel bereiken door de White Mask Varre questline te voltooien. Deze zijmissie kan worden gestart door met Varre te praten bij de First Step Site of Grace in Limgrave. Echter, zelfs als je de ondergrondse kaart betreedt met de Pureblood Knight’s Medal, zul je waarschijnlijk ondergeleveld zijn voor het gevecht met Mohg, Lord of Blood. Hiervoor is een level tussen 100-120 geadviseerd.

Waar te beginnen met de Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree Zodra je Mohgwyn palace bereikt, baan je een weg door het Mohgwyn Dynasty Mausoleum totdat je de Cocoon of the Empyrean kamer bereikt. Hier vind je de Miquella Cocon, waar een arm uit bungelt. Als je Mohg nog niet hebt verslagen, voltooi dan het optionele baasgevecht. Loop ten slotte naar de Cocon Arm en interact ermee om de Elden Ring uitbreiding te starten.

Interessant is dat Hidetaka Miyazaki in een interview heeft bevestigd dat je ook Starscourge Radahn moet verslaan om de DLC te starten. Op het moment van schrijven is er geen uitleg waarom je deze baas moet verslaan, aangezien je technisch gezien het Mohgwyn Paleis kunt bereiken zonder Radahn te bevechten. Misschien heeft het te maken met het feit dat hij de sterren verplaatst?

Shadow of the Erdtree zal zich afspelen in een andere map, op een andere plek, met nieuwe gebieden en vijanden. het is een map die dezelfde structuur aan zal houden, dan de structuur die we kennen van de base game gebieden. Dus, open stukken, legacy dungeons, verborgen schatten en ongeveer de scale van Limgrave. Maar, we kennen Miyazaki inmiddels wel, hij ‘underselled’ zijn games zo goed als iedere keer.

De speculaties, na het zien van de 2 trailers, zijn dan ook dat de DLC 50-60 uur zal kosten voor de gemiddelde speler. Dat is, voor een DLC, enorm veel! Buiten de Land of Shadow, een nieuwe verhaallijn en nieuwe encounters, zit de DLC vol met nieuwe wapens, armor, boss fights, puzzels en meer. Dus vink je checklist af en we zien je snel terug in the Lands Between!

