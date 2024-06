Habbo Hotel 2005 keert vandaag terug!

Het jaar is 2005 en jij zit op de basisschool. Op jouw grote oude schoolcomputer moet iedereen aan het rekenen. Maar jullie hebben daar geen zin in, je gaat liever naar Habbo Hotel en chatten. Oude tijden herleven met Habbo Hotel Origins!

Ik denk dat er weinig mensen zijn die het niet kennen. Habbo Hotel. Waar je online elkaar kon opzoeken, kon chatten en andere activiteiten doen. Het spel was enorm popular onder jongeren in een wereld waar computers nog helemaal niet zo normaal waren als tegenwoordig. In het hotel kon jij ook een eigen kamer inrichten en zo helemaal naar jouw hand zetten en je kon zelfs mensen uitnodigen in deze eigen kamer! En nu is er Habbo Hotel Origins!

Habbo Hotel is weer terug

Maar je leest de titel nu en denkt natuurlijk ‘het is toch nooit weg geweest?’ En dat klopt ook. Maar het is wel een aantal keer vernieuwd. Met Habbo Hotel Origins. Dit is een versie van het spel uit 2005. Terug naar de roots, of zoals de makers zeggen terug naar simpelere tijden.

Habbo developer van het eerste uur, Macklebee, ontdekte begin dit jaar een server met verloren bestanden en heeft in een half jaar tijd deze versie gemaakt. Habbo Hotel Origins opent vandaag zelfs al haar deuren!

De lancering

Dat klinkt natuurlijk leuk. Maar wat kan je dan vanaf vandaag verwachten? Het hotel zou lanceren in drie verschillende talen: Engels, Portugees en Spaans. Ook moet jij een nieuwe avatar en naam maken om deel te kunnen nemen. Je registreert jezelf met een email en wachtwoord en krijgt vervolgens ook een eenmalige code om in te loggen. Welkom in het hotel! Er kunnen natuurlijk nog meer vragen zijn over deze nieuwe versie. Een website is dan ook gelanceerd om jouw volledig voor te bereiden op de lancering vandaag van Habbo Hotel Origins.

Wat opvallend is op de website is dat het bestaan van deze aparte client wel af hangt van de vraag. Er gaat dus gekeken worden naar hoeveel mensen terug gaan keren naar deze oude client en of het rendabel is om het in de lucht te houden. Wat daarnaast op valt is dat items tenzij anders aangegeven altijd kunnen terug keren in de item shop. Dit is dus geen garantie maar wel fijn als je een keertje iets mist wat je graag zou willen hebben.

Oude tijden herleven met Habbo Hotel Origins

Habbo Hotel Origins is niet de eerste client die terug onder ons is de afgelopen jaren. Kijken we bijvoorbeeld naar een ander bekend spel dan kom je natuurlijk al snel uit bij RuneScape welk ook al weer een aantal jaar succesvol terug is. Er lijkt dus wel degelijk een vraag te zijn voor deze nieuwe oude nostalgische clients. Onder het mom van ‘vroeger was alles beter’ is dat natuurlijk ook niet zo gek. Mensen groeien op met bepaalde zaken en hebben daar goeie herinneringen aan. Het is een grote reden waarom ondergetekende graag weer eens een nieuwe Spyro zou willen zien.

Of dit ook een succesverhaal gaat worden voor Habbo Hotel is natuurlijk altijd de vraag. De tijd gaat uitwijzen of mensen liever in het oude hotel hun tijd willen spenderen of toch liever gebruik maken van de jacuzzi in het luxere hotel. Wat wel mooi is dat voor de liefhebber je vandaag al de website kunt bezoeken om te kijken of deze nostalgie bom bij jouw in slaat.

Ga jij Habbo Hotel Origins een kans geven, of blijf jij liever gewoon thuis? Laat je koffers achter bij de balie en ga all-inclusive naar de online wereld om nieuwe vrienden te maken!