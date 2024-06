Mario & Luigi: Brothership aangekondigd met datum

Een geheel nieuw avontuur binnen de Mario & Luigi sub-franchise werd vandaag aangekondigd tijdens de Nintendo Direct. Vanaf 7 november verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.

De aller eerste Mario & Luigi op de Nintendo Switch en het eerste nieuwe verhaal sinds Paper Jam Bro’s uit 2015! Tevens de eerste verschijning sinds de laatste game die verscheen op de 3DS in 2019. Dit was een remake van een ouder spel. Eindelijk een nieuw deel, Brothership dus.

Opvallend, dit is misschien de aller eerste keer dat “Brother” volledig wordt uitgeschreven in een Mario titel. Voorheen is dit namelijk altijd simpelweg “bros” geweest. Of het met een reden is gedaan, geen idee. Interessant is het wel!

Mario & Luigi: Brothership

Het nieuwe Mario & Luigi avontuur gaat natuurlijk over de twee broers en dat gebeurd allemaal in een licht RPG jasje. De twee broeders moeten samenwerken om obstakels uit de weg te ruimen en kunnen samen aanvallen op vijanden loslaten in een turn-based combat systeem. Deze game speelt zich af op Zeiland. Deels schip, deels eiland. Via Zeiland reizen Mario en Luigi naar het vaste land van Concordia. De locaties lopen ver uiteen. Zo treden we door tropische regenwouden en bruisende steden waar we onderweg nieuwe vrienden maken en bekende gezichten tegenkomen uit het Mushroom Kingdoom. Zo zijn onder andere Peach en Bowser ook van de partij.

Mario & Luigi: Brothership is vanaf 7 november 2024 verkrijgbaar op de Nintendo Switch.