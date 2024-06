Wakker worden! Letten we even op? Er staat een nieuwe Nintendo Direct gepland voor 16:00 vandaag. Nintendo duikt in deze aflevering in het najaar van 2024 voor de Switch releases.

Wat staat er te gebeuren op de Nintendo Switch in de tweede helft van 2024? Dat zien we vanmiddag in de Nintendo Direct om 16:00. De aflevering duurt ongeveer 40 minuten en neemt ons mee door een deel van de Nintendo Switch games die in de tweede helft van dit jaar verschijnen. De eerste helft van het jaar wordt volgende week afgesloten door Luigi’s Mansion 2 HD.

Zit jij al klaar? We hebben hier de video voor je klaargezet. Pak ‘m er dus bij vanmiddag!

Nintendo Direct

Wat mogen we verwachten van Nintendo tijdens deze Nintendo Direct? Er gaan verschillende geruchten de rondte, maar dit zijn voornamelijk geruchten en stiekem ook wensen die al meerdere Direct’s meegaan. Denk hierbij aan een Zelda HD Collection met daarin Windwaker en Twilight Princess, maar ook eindelijk de vertoning van Metroid Prime 4, of een remaster van deel 2 en 3. Wie zal het zeggen? Of wordt het dan toch tijd voor eindelijk een nieuwe Hollow Knight?

Wat gaan we in ieder geval niet zien?

De Nintendo Switch 2. Dat heeft Nintendo via een persbericht al bevestigd. De presentatie bevat geen informatie over de opvolger van de Nintendo Switch. Nintendo doet dit eigenlijk nooit in een Direct, maar heeft meestal een compleet op zich staande onthulling daarvoor gepland gevolgd door een Nintendo Direct die specifiek inzoomt op de nieuwe hardware.