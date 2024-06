The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom aangekondigd

Nintendo heeft tijdens de Nintendo Direct van 18 juni 2024 een nieuwe The Legend of Zelda game aangekondigd. In deze game neemt niet Link, maar Zelda zelf de hoofdrol. De Echoes of Wisdom staan hierin centraal, vandaar ook de naam van de game.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verschijnt op 26 september exclusief voor de Nintendo Switch. Een paarse gloed heeft Hyrule gedeeltelijk opgeslokt en heeft onder andere Link meegenomen. We weten niet waar naar toe en daarom moet Zelda dit keer te hulp schieten. Dit doen we met hele unieke, maar toch bijna bekende gameplay elementen. Deze lijken namelijk de krachten van Minecraft en Tears of the Kingdom te combineren tot een unieke kracht die Zelda moet gebruiken om de gevaren te trotseren. Benieuwd hoe dit er dan uit komt te zien? Check onderstaande trailer! De game heeft overigens een geheel stijltje als de remake van Link’s Awakening.

Echoes of Wisdom

De Echoes of Wisdom staan centraal in deze nieuwe Zelda game. Zelda vecht namelijk niet met een zwaard. Dit maakt deze nieuwe game dan ook de meest unieke top-down Zelda titel tot nu toe. Met haar staf moet Zelda objecten plaatsen die ze vervolgens kan gebruiken om obstakels uit de weg te gaan, of om vijanden te verslaan. Door met haar toverstaf ergens naar te wijzen leert ze om een imitatie van dat object na te maken en in de wereld te plaatsen. Hierdoor kan ze met allerlei verschillende objecten te werk gaan om op een creatieve manier de wereld te ontdekken en vijanden te verslaan. Want ook van de vijanden kunnen “Echoes” gemaakt worden die dan aan de zijde van Zelda vechten tegen de schurken.

Zo kun je tafels plaatsen om een hoge muur te beklikken of stenen plaatsen om jezelf te beschermen van een aanval. Pak vervolgens de steen op en gooi hem naar de schurk!

The Legend of Zelda Switch Lite

Maar dat was het nog niet. Gelijktijdig met de release van de game op 26 september 2024 verschijnt er een Limited Edition Nintendo Switch Lite Hyrule Edition. Check ‘m hier beneden.