Destiny 2: Dual Destiny (hulp aangeboden)

De nieuwe Destiny 2 missie Dual Destiny heeft voor flink wat discussie gezorgd. Dit omdat het exotic class item, dat je aan het einde van de missie krijgt, fel begeerd is. Het was dan ook een van de grote beloften van de Final Shape DLC. Het is een missie die niet solo te doen is. Het is namelijk vereist om deze missie met 2 spelers te doen. Communicatie en goed afstemmen met elkaar is hier heel erg nodig. Het is dan ook gebleken dat een hoop spelers zich, door bepaalde barrieres, niet gemakkelijk voelen bij het spelen en moeten communiceren met vreemden. LFG is dan ook niet voor iedereen een goede oplossing.

De LFG zit dan ook vaak vol met spelers die geen geduld hebben, een andere taal spreken of zorgen voor negatieve ervaringen. Wij willen hier graag iets aan doen en willen dan ook de animo peilen. Meerder redactieleden hebben de missie al voltooid en zijn in het bezit van de exotic class items. Wij hebben de mechanics dan ook uitgezocht en zullen deze hier uitleggen. Wie zich geroepen voelt, of mensen mist om de missie mee te doen mag zich melden in de reacties. Wij zullen proberen een groep op te zetten om met spelers (die voldoen aan de eisen van de missie) aan de slag te gaan om de class items te halen.

Dual Destiny

Om Dual Destiny te unlocken zul je eerst een puzzel voor Savathun moeten doen in de Pale Heart. Er is dan ook geen quest of objective die je moet starten. Je zult ten eerste een aantal spelers moeten verzamelen. Het lijkt solo niet te werken. Dan zul je in alle mogelijke locaties de overthrow moeten afmaken. Zodra je dat hebt gedaan zal in de minuten die je over hebt voor de volgende Overthrow start een wizard spawnen. Je krijgt hier links onder in het scherm een melding van. Deze zul je natuurlijk moeten vinden en verslaan. Zodra je dat in de 3 locaties hebt gedaan verschijnt er een groot groen licht in de lucht in de buurt van the Landing. Volg deze door The Refraction en je zult een Savathun beeld tegenkomen. De Witch Queen zal lachen en er zullen twee objectives verschijnen. Dit zijn twee subjugators. Natuurlijk een strand en een stasis versie. Wanneer je deze verslaat droppen ze een orb. Deze moet je naar de objective marker brengen. Wanneer je dat hebt gedaan zal de missie unlocked zijn.

Begin van de missie

Aan het begin van de missie krijgen spelers een light of een dark buff toegewezen. Dit ligt aan de class die je hebt. Speel je een dark subclass, krijg je vaak dark toegewezen. Speel je prismatic, dan kan het beide opties zijn.

Het begin van de missie spreekt voor zich. De light speler moet op het light platform gaan staan, de dark speler op het dark platform. Dit zal de barriere doen verdwijnen en je zult door kunnen lopen tot aan de eerste encounter.

Eerste encounter

Rally en neem je positie in. Zodra je dit beide doet zullen enemies beginnen te spawnen. Zodra je start krijg je er 10 minuten bij op de timer. Beide spelers krijgen een speciale enemy. De dark speler krijgt een taken knight, de light speler krijgt een centurion. Je kan alleen damage doen aan de enemy die bij jouw toegewezen buff past. Wanneer je deze enemy verslaat dropt er een mote. Pak deze op. Zodra je dat doet zul je glyphs in de lucht kunnen zien. Dit zijn dezelfde als in de vow of the disciple raid. Het is niet per se nodig de namen van deze glyphs te leren. Wij hebben het gered door ze aan elkaar te omschrijven.

Je kunt er nu voor kiezen om de glyphs aan elkaar te communiceren. Wij besloten dit niet te doen. Het is namelijk soms zo dat wanneer je nog niet alle motes hebt, je de glyph die de andere speler ziet nog niet ziet. Verzamel dus alle motes en communiceer met elkaar welke glyphs geschoten moeten worden. .In de volgende encounters komt min of meer dezelfde mechanic voor maar dan wisselt welke speler moet roepen en welke speler de glyphs hoort te schieten.

Hou er rekening mee dat dit op volgorde moet gebeuren.

Haal je deze objective, dan krijg je er 6 minuten bij en ga je het stukje platforming in. Dit spreekt redelijk voor zich maar kan even duren voor je de weg weet.Je gaat hier gewoon weer op het platform staan dat bij je hoort.

Crux mechanic

Dit is een vrij lastige mechanic en zorgde bij ons voor redelijke moeilijkheden. Als je eenmaal weet wat hier de bedoeling is gaat het echter heel snel.

Neem je positie in. Je krijgt nu weer 10 minuten bij je timer. Zodra de encounter begint zullen enemies spawnen. Dan zal een soort klok achtige crux in het midden van de kamer verschijnen. De kleinere zijn doormiddel van darkness verbonden aan de crux in het midden. Het probleem hier, is net zoals eerder, dat jij en je teammate andere tethered cruxes zien. De drie die je zult moeten schieten zullen echter hetzelfde zijn. Het is hier dus key om ze aan elkaar op te lezen en te vinden welke overeenkomen.

Dit kan echter alleen wanneer je een buff hebt die je pas krijgt na het verslaan van een tormentor. De speler die het laatst damage doet krijgt de buff. Herhaal dit drie keer om de encounter te verslaan. Je krijgt er dan weer 6 minuten bij op de timer.

De Subjugators

In deze dubbele boss fight herhaal je de mechanics van de vorige encounters met een twist. Je krijgt hier 10 minuten bij op je timer. Haal gelijk de health bar van de subjugator naar beneden tot dat hij immune is.. Wanneer je dit hebt gedaan zullen er twee wizards spawnen. Hier weer hetzelfde als voorheen. De dark speler verslaat de dark wizard, de light speler de light wizard. Zodra je dit hebt gedaan ga je glyphs weer lezen. Dit zal je inmiddels wel een beetje bekend voorkomen. Lees je van boven naar beneden. Doe je dit goed, dan ga je een tweede damage phase in tot je het laatste stuk van de health bar benaderd.

Tot onze grote verassing spawnde er hier een tweede boss. Herhaal hier de mechanics tot ook deze boss zich terugtrekt. Nu ga je de crux mechanic weer in. Het idee is hier hetzelfde. De twist is dat beide spelers nu zullen moeten schieten op de overeenkomende cruxes. Communiceer met elkaar om de crux te vinden die je beide ziet. Als je dit 3 keer goed doet ga je de laatste damage phase in.

Tussendoor zullen hive minibosses spawnen. Versla deze om 3 minuten aan je timer toe te voegen.

Geniet van je Destiny 2 exotic class item en laat het ons vooral in de reacties weten als jullie met een van de redactie leden willen meespelen. Om bijvoorbeeld Dual Destiny te klaren, of één van de andere uitdagende content! Nog geen Final Shape gespeeld? Lees hier eerst onze review!