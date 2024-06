Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition verschijnt 25 juni

Beyond Good & Evil, de fantasie game van Ubisoft is 20 jaartjes en oud en dat wordt gevierd met een 20th Anniversary Edition, die volgende week al verkrijgbaar is voor elk platform.

Gisteren heeft Limited Run Games, een onafhankelijke partij die zich inzet voor de fysieke games-markt, in samenwerking met Ubisoft de remaster van Beyond Good & Evil aangekondigd in hun showcase. De Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition is al vanaf 25 juni verkrijgbaar voor PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Luna en Ubisoft+.

De game verschijnt op die datum al in de digitale winkelschappen, maar voor fans die de game fysiek willen halen is er een pre-order campagne die van start gaat op 12 juli via Limited Run Games. Er verschijnt zelfs een Collector’s Edition van de remaster. De vernieuwde versie is opgepoetst tot 4K in 60 FPS en bevat veel verbeteringen waaronder autosave, de mogelijkheid om filmpjes over te slaan, de vrije keuze tussen controller of muis en toetsenbord en cross-save tussen alle platformen, voor het geval je zo’n ontzettend grote fan bent dat je de game op meerdere apparaten wilt spelen!

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Naast de algemene verbeteringen bevat deze remaster ook een speedrun mode om spelers extra uit te dagen en een Anniversary Gallery om de ontwikkelingsgeschiedenis van de game volledig in je op te nemen. Als klap op de vuurpijl bevat deze versie van de game ook een narratieve link met Beyond Good & Evil 2. De game heet namelijk een soort speurtocht waarin spelers meer ontdekken over het verleden van Jade, hier cosmetische aanpassingen mee vrijspelen en vervolgens meer te weten komen over de connectie tussen deze game en Beyond Good & Evil 2, die uiteraard nog volop in ontwikkeling is.

De remaster van de game is ontwikkeld door Virtuos Games onder begeleiding van Ubisoft Montpellier.