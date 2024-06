De Guild Wars 2 Land Spear wordt nieuwe fan favoriet

Guild Wars: Janthir Wilds wordt het hoogtepunt voor MMORPG spelers in Augustus, deze expansion borduurt verder waar Secrets of the Obscure afsloot. Ook brengt de DLC housing, nieuwe verhaallijen en nieuwe gebieden. Maar, er was 1 puntje dat iedereen opviel en dat is dat je de speer nu ook op land kan gebruiken. Laten we een kijkje nemen naar de Land Spear!

De de Land Spear een ding ging worden, was al bekend gemaakt in de reveal trailer van Janthir Wilds. Waar Guild Wars 2 spelers dit wapen eerder alleen onderwater konden gebruiken, kan dit vanaf 20 augustus dus ook op land. Guild Wars: Nightfall zag jaren geleden de introductie van Throwing Spears, die speciaal voor de Paragon class beschikbaar werden gemaakt. Deze spear zorgde voor buffs, sterke attack skills en een licht tintje crowd control. Maar, helaas bleef het wapen altijd lager in de tier ranks staan. Toch was het wel een verzoek van veel Guild Wars 2 spelers. ArenaNet heeft inmiddels meerdere teasers uitgebracht over hoe dit wapen voor alle 9 professions gaat werken, die hebben we voor jou samengebundeld.

Mesmer, Revenant & Elementalist Land Spear

De Mesmer is een profession die altijd gebruikt maakt van illusies. De Chronomancer, een elite spec die voornamelijk gebruikt wordt voor melee/ tank builds, kan gretig gebruik gaan maken van de speer. Het wordt namelijk een melee gefocust wapen voor de Mesmer. De Revenant, alhoewel altijd een unieke class, lijkt nu meer crowd control en AoE attacks te krijgen met de toevoeging van de speer. Elementalist fans worden helemaal wild van het idee dat er eindelijk een wapen komt die iets meer destructive power toont, dat lijkt de speer in de teaser hier beneden helemaal waar te maken!

Warrior, Thief & Engineer

De Thief lijkt een meer frontal attack based versie van de speer te krijgen, waar stealth meer een secundaire optie is en veel damage uitdelen je focus gaat zijn. De Engineer lijkt een enorme bliksemgeleider te worden, maar een gezonde mix van melee en crowd control. De Warrior spreekt mij persoonlijk enorm aan, gezien deze het dichtst in de buurt komt van de Paragon class uit Nightfall!

Guardian, Necromancer & Ranger

De Guardian speer lijkt enorm op de Axe die toegevoegd werd met de laatste elite spec. Hier zien we symbols in volle actie en het lijkt erop dat het een Condition based build enorm kan gaan versterken, of is het meer een DPS? De Necromancer lijkt een gezonde mengelmoes te krijgen van magic en melee, met een gap closer en wat toffe AoE pools. Ook voor Rangers zit er een gap closer in de skill set, samen met wat toffe melee animaties en een wapen dat goed lijkt te werken met een Pet build.

Land Spear krijgt volledig nieuwe animaties

Waar fans helemaal wild over gaan met de komst van dit nieuwe wapen, is niet alleen dat deze beschikbaar wordt gemaakt voor ieder personage, maar de character animations. Waar Guild Wars 2 nog wel eens de neiging heeft om animaties te recyclen, lijkt het dit maal erop dat zo goed als alle belangrijke animaties volledig nieuw zijn, of een variatie op een andere animatie. Dit, samen met alle andere features in Janthir Wilds, laat zien hoe veel tijd, moeite en liefde er nog steeds in de game gestoken wordt, zelfs 12 jaar na launch. Wij zullen jullie voorzien van een diepgaande review kort na de launch van deze uitbreiding!

Ga jij Janthir Wilds spelen en de speer ontdekken met jouw character? Zo ja, op welke profession ga je deze als eerste uitproberen? Laat het ons weten in de comments of op onze socials! Er zullen ook beta events komen waar je de speer kan testen, op 27 juni om precies te zijn.