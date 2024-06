Heroes Dutch Comic Con bestaat 10 jaar!

Heroes Dutch Comic Con heeft afgelopen weekend zijn 10e verjaardag gevierd. De zomer editie werd dit jaar gevierd doormiddel van een preview night voorafgaand aan het evenement. Wij van intheGame waren zoals gebruikelijk weer aanwezig op HDCC om eens een kijkje te nemen op één van de leukste evenementen in Nederland. Ondanks dat HDCC steeds meer concurrentie krijgt van andere events blijft HDCC de sfeervolste en gezelligste event om te bezoeken. Maar kunnen ze nog steeds hun publiek verrassen met evenement? Of is het steeds meer van hetzelfde aan het worden?

Ik ga al jaren naar Heroes Dutch Comic Con en kom er altijd uitgeteld van terug. Ieder jaar zeg ik weer, een half dagje is genoeg dan heb ik het wel gezien. Maar dan alsnog slenter ik vanaf begin tot bijna het eind door de hallen van de Jaarbeurs en wordt ik toch elke minuut vermaakt. Zijn het niet al die gezellige mensen in cosplays dan zijn het wel de hoeveelheid kraampjes die je kan afgaan op zoek naar toevoegingen voor je verzameling.

Maar naast het slenteren is er op de diverse podia beroemde gasten te zien die door o.a. Brainpower vakkundig worden geïnterviewd. De cosplay wedstrijd is altijd een lust voor het oog. Maar ook op de kleinere podia is er genoeg vermaak te vinden. Knusse discussies met input van het publiek over wie beter is, Star Wars of Harry Potter, zorgen voor een gemoedelijke atmosfeer waar de meeste worden gehoord. En van al dat praten en lopen krijg je uiteraard honger. Gelukkig is daar ook geen gebrek aan en wordt de keuze ook elk jaar groter. En nog beter om te zien is dat prijzen weer wat zijn gezakt dan voorgaande edities.

Preview night Heroes Dutch Comic Con

Het 10e jubileum van Heroes Dutch Comic Con had om het te vieren een preview night. Deze konden we uiteraard niet overslaan. De deuren gingen open om 18.00 en na een half uur merk je toch dat zo’n avond meer in de belangstelling ligt van de diehard fans en zij die een weekendkaart hadden. Het was daarom redelijk rustig op de beursvloer en leek het bijna of het VIP uurtje bezig was. Hierdoor konden we lekker op ons gemak shoppen en hoefden we niet door de hordes mensen heen te werken. Het buitenplein wordt steeds voller met dingen om te doen. Zo waren er dit jaar een paar kermis attracties en stonden er een stuk meer foodtrucks.

Maar toch liet de preview night van Heroes Dutch Comic Con een zure nasmaak achter. De helft van het evenement was afgesloten en niet toegankelijk om te bezoeken. De Experience Hall, Gaming Area en Activities Hall waren alle drie dicht en werd er zelfs nog opgebouwd. Juist die drie hallen waren leuk geweest om te bezoeken met een selectieve groep bezoekers die naar de preview night zouden komen. Kortere rijen om bijvoorbeeld House of Wax binnen te gaan was ideaal geweest. Maar helaas mocht dit niet zo zijn.

Gelukkig konden een aantal standhouders een pop-up store maken in de hallen die wel open waren, maar ideaal was dit niet. Zeker niet als je bij elke pop-up store hoort: “Ja we hebben nog veel meer andere soorten maar die konden we niet meenemen vanuit de andere hal. Als jullie er morgen zijn hebben jullie veel meer keus.”

De zondag

Op de zondag ging redactielid Malvin door de hallen van HDCC slenteren. Hij was vorig jaar een enorm fan van de indeling van de hallen en dat is dit jaar onveranderd. Er is een gezonde dosis van merch hallen, in combinatie met entertainment. Wat hem opviel, is dat er dit jaar veel meer entertainment was op gebied van gaming. En dan benoemt hij gaming in de breedste zin van het woord, van fysieke games waar jij jouw vrienden in kan maken, tot aan Just Dance met een man of 30! Daarnaast waren er genoeg organisaties aanwezig, waaronder gaming accessoire merken, om jouw dag wat leuker te maken. Buiten de activiteitenhal was een volledige kermis opgebouwd, met een Breakdance en alles erop en eraan. Qua eten was er genoeg te vinden, zelfs voor iemand met bepaalde allergieën.

Wat Malvin echter wel opviel, was dat de merchandise voor 90% hetzelfde was als het voorgaande jaar. Daarnaast een enorm verschil in prijzen, waar het ene kraampje een specifieke Funko verkocht voor 35 en het kraampje ernaast voor 18 Euro. Maar, dat mag de pret niet drukken, want er zijn enorm veel verschillende kramen, met alles van anime merchandise en statues tot aan retro games. Ook de artiesten markt kreeg meer ruimte dan ooit, wat voor kleine en middelgrote artiesten enorm fijn is.

Waar het iets minder top geregeld was, was de event hal, waar alle grote sterren te vinden zijn. Op het podium zijn verschillende showcases en interviews met artiesten en sterren. Vorig jaar kon je een plekje uitkiezen, of in ieder geval van een afstand mee kijken. Dit jaar was het daar zo volgepropt met mensen, dat je er niet eens meer tussen kwam. Dat was iets dat volgend jaar wel weer anders mag. Maar, qua grote namen was het niet mis dit jaar, van sterren van Harry Potter, How I Met Your Mother en nog veel meer! Ook waren veel merch stands weer ingestemd op de artiesten die komen, zodat jij jouw Funko Pop kan halen om te laten signeren! Al met al heeft Malvin een toffe tijd gehad, met wat kleine minpuntjes her en der!