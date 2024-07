Review: Trust GXT 927 Redex+ Gaming Muis

Trust heeft recent een nieuwe muis uitgebracht, dit keer komen zij met een draadloze re-work op de Redex series, met de Redex+ GXT 927. Eerder gaven wij al een introductie omtrent de draadloze gaming muis van Trust, maar nu is het tijd om onze bevindingen te delen!

Waar we voorheen een headset van deze accessoire gigant hebben mogen testen, is het nu de beurt aan de Redex+ gaming muis. De muis is volledig draadloos, heeft een lange batterijduur en een aantal interessante keuzes qua specificaties en software. Op papier ziet alles er goed uit, maar hoe voelt de muis daadwerkelijk aan?

Bouwkwaliteit & design

Het ontwerp van de Trust Redex+ is vrij clean, er is gekozen om de muis gewoon helemaal zwart te maken, met de optie om RGB aan te zetten. Deze RGB vindt je bij je scrolwiel, op het logo en aan de achterkant als een soort halo ring. Deze kan je via de software volledig aanpassen, maar daar kom ik nog op terug. De muis is voor 55% gemaakt van gerecycled plastic, waardoor het kan worden gezien als een aardig duurzaam product, dat is al pluspunten waard op zichzelf! Het materiaal is wat gladder voor de hand, in ieder geval gladder qua structuur dan ik gewend ben. Dit koste me even om aan te wennen, maar als je eenmaal wat langer erop speelt, kom je erachter dat het eigenlijk best wel fijn in de hand ligt. Dit geldt voor zowel de vorm, die vergelijkbaar is met Razer muizen, zowel als het materiaal. De muis voelt stevig en ik kon zelf geen ‘zwakkere’ plekken vinden qua bouwkwaliteit.

De RGB van de Redex+ is aanwezig, maar niet fantastisch. De belichting ziet er op het eerste oog goed uit, maar is vrij dim en kan niet heel helder. Dat is zeker geen dealbreaker voor mij, maar als je iemand bent die van felle lichtjes houdt, dan misschien wel. De Redex+ is verder een vrij lichte muis, die in de hand vrij weinig verschil heeft met mijn wired Logitech muizen. De muis is iets zwaarder aan de achterkant, dan de voorkant!

Do you even click, bro?

Trust maakt dit maal gebruik van Kailh switches, die bekend staan als een duurzame en goede switch. Uiteraard dus, dat de muis ook lekker voelt als het op de buttons aan komt. Daarnaast is de tracking van de muis ook enorm accuraat, iets waar aardig wat draadloze muizen nog wel eens mee fakkelen. Qua verbinding merkte ik wat haperingen voor ik een driver update deed, dit viel daarna gelukkig weg! Mocht je de muis aanschaffen, doe dan zeker een update voor je hem intensief gaat gebruiken! Wat me wel opviel na intensief gebruik (en na het updaten van de drivers) is dat de muis niet helemaal de hyperspeed heeft die ik had gehoopt. Er zal altijd verschil zitten tussen een wired en wireless muis, maar dit verschil was mij persoonlijk nog iets te groot. Dit maakt het voor mij een prima muis voor on-the-go, MMORPGs of minder competitieve games. Zou ik deze muis gebruiken in Rainbow Six Siege? Dat denk ik niet. Dat gevoel dat je muis later aankomt bij de bestemming dan jouw hand, is gewoon niet zo fijn. Het is overigens niet zo dat de muis constant een delay heeft, maar helaas iets te vaak dan ik graag zou zien. Dit maakt de muis in gebruik voor mij een mixed-bag, waar er enorm fijne features aan vast hangen, maar deze niet allemaal tot hun recht komen in het gebruik van de muis.

Accu en opladen

De accu heeft volgens Trust een duur van ongeveer 94 uur en komt daar volgens mij aardig bij in de buurt. Ik heb de muis pas 1 keer opgeladen in de 2 weken gebruik, dus dat zit sowieso wel snor. Maar, wat nog fijner is, is de kabel die bijgeleverd wordt. In eerste instantie vroeg ik me af waarom dit zo’n zachte kabel was en toen werd het me duidelijk. De kabel is niet alleen bedoelt om mee op te laden, maar je kan er ook mee spelen! Wanneer je met de kabel gekoppeld speelt, merk je ook vrij snel dat de latency die je draadloos merkt, volledig weg is. Daarnaast laadt de muis door middel van USB-C enorm snel op en kan je snel weer draadloos aan de slag.

Verdict

De Trust GXT 927 Redex+ is een prima muis voor de adviesprijs van 59,99. De muis is nergens enorm goed in, maar biedt genoeg features om de prijs te evenaren. Buiten de kleine delay die in de muis zit wanneer je deze draadloos gebruikt, is het een muis die voor fans van Trust een boel verbeterde features doorvoert in batterijduur, switches en duurzaamheid. Ben jij iemand die competitive shooters speelt, dan raad ik de Redex+ echter af!