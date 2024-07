Horizon TV serie ligt in de ijskast

De productie van de Horizon TV serie ligt momenteel helemaal stil. Of dit tijdelijk, of voor altijd is, is niet helemaal bekend door de vage verwoording, maar de kans bestaat dat de Horizon serie nog heel lang op zich laat wachten, of het licht niet meer gaat zien.

De scoop komt van het Rolling Stone magazine, hierin vermeld de publicatie dat er geen enkele beweging is bij twee shows met Steve Blackman als showrunner. Dit zijn Orbital en de serie gebaseerd op Horizon Zero Dawn. Heel tragisch natuurlijk, maar dat heeft dan ook een reden. Steve Blackman wordt namelijk beschuldigd door 12 medewerkers en HR voor toxiciteit, pestgedrag, manipuleren en wraakzuchtigheid. Blackman zelf zegt dat deze beschuldigingen absurd zijn en helemaal niet waar zijn. Er zal nu worden uitgezocht wat hier precies aan de hand is, maar dit betekent natuurlijk wel iets voor de verstandshouding en de staat van de productie van de twee TV series.

Scoop: Rolling Stone has learned that two of ‘Umbrella Academy’ showrunner Steve Blackman’s projects that were in development at Netflix, a Horizon Zero Dawn series and an original series, Orbital, are no longer moving forward https://t.co/cFnyww0n3Q — Cheyenne Roundtree (@cheyenne_round) July 3, 2024

Horizon TV Serie

Na het ongelofelijke succes van Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West hebben Sony en Netflix de handen gedrukt om samen een Horizon TV serie te ontwikkelen. Dat was blijkbaar met Steve Blackman als groot onderdeel van de show. Of de show nieuw leven in wordt geblazen met een andere acteur, of dat de productie met de huidige cast wordt uitgezongen op een later tijdstip is nog niet bekend.

Voor nu ligt de productie van de Horizon Tv serie in ieder geval op zijn gat.