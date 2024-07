Review: AOC AG456UCZD

Als we praten over immersief gamen en gelijk een mega scherm, kijk dan niet verder dan de AOC AG456UCZD. Dit gebogen OLED-paneel zorgt voor een nieuwe game ervaring in jouw favoriete game.. maar is hij het waard?

Een ultrawide OLED-paneel waarvoor je bijna een nieuw bureau moet kopen omdat hij zo groot is, natuurlijk praten we over de AOC AG456UCZD. Dit paneel geeft je een totaal nieuwe ervaring in jouw favoriete games; simulator, shooter of RPG.. alles ziet er adembenemed uit. De prijs echter niet, zo is de monitor pas te verkrijgen vanaf €1400,- bij verschillende verkooppunten. Wel is de prijs de laatste maanden langzaam aan het zakken van de AOC AG456UCZD.

De monitor van AOC is een leuk speeltje met voordelen maar ook een aantal minpunten. Wij hebben de monitor uitgebreid getest en gekeken naar wat hij te bieden had in verhouding tot zijn prijs.

Algemene informatie

Voordat we gaan praten over de voor- en nadelen van dit scherm, moeten we natuurlijk eerst even weten met wat we in onze handen hebben. De monitor is meer gericht op de PC spelers wegens zijn ultrawide afmeting. Het scherm is een 44,5-inch OLED-paneel dat een resolutie hanteert van 3440×1440 (21:9 beeldverhouding) en heeft een buiging van 800R. De pixelverhouding van 93.2 per inch zorgt voor een prima beeld maar kan een “screendoor effect” geven als je te dicht op de monitor zit.

Dankzij de OLED-functie heeft de monitor een aantal functies die voornamelijk competitive gamers aanspreken. De monitor heeft een verversingsnelheid van 240Hz met een GTG-responstijd van 0.03 miliseconden, zo wordt je reactietijd verkort en mis je geen seconde van de game. Om het beeld nog scherper én vloeiender te maken dan dat het al is bezit de monitor ook nog eens over de FreeSync functie met G-Sync compatibiliteit. Geen screentearing meer, alleen maar magnifiek beeld. Ook dankzij de HDR 10 functie die het beeldscherm met zich meebrengt.

Qua inputs/outputs bezit de monitor over 2 HDMI 2.0 poorten, 1 DisplayPort 1.4 poort, 1 USB-C 3.2 poort. Ook bezit de monitor over een 3.5mm audio output-jack zodat je je speakers of hoofdtelefoon er makkelijk op kunt aansluiten.

Ook deze monitor bezit weer over een uniek uiterlijk design zoals de AOC 24G4X én AOC AG276QZD.

Meer gericht voor PC dan console

Tegenwoordig kiezen fabrikanten, zoals AOC, hun doelgroepen uit met resoluties. Hiermee bedoel ik dat de meeste ultrawide of super-ultrawide monitoren automatisch gericht zijn naar de PC markt. Simpelweg omdat de huidige consoles geen ultrawide beeldverhoudingen ondersteunen. Als we eerlijk zijn, zijn ook niet veel games gemaakt of aangepast aan deze nieuwere resoluties.

Mocht je toch je console willen aansluiten op de AOC AG456UCZD dan is dat natuurlijk mogelijk, je console naar keuze zal simpelweg niet gebruik maken van het hele scherm waardoor je zwarte balken aan de zijkant van je scherm zult krijgen. Voor de een geen probleem, voor de ander misschien toch niet zo gewild. Wel is de optie om de PiP/PbP te gebruiken. De PiP/PbP (Picture-in-Picture of Picture-by-Picture) maakt het bijvoorbeeld mogelijk om twee inputs tegelijk weer te geven. Door dit te doen zal de monitor wel tijdelijk een lagere verversingsnelheid krijgen. De functie is bijvoorbeeld ideaal als je een guide op internet aan het volgen bent, tijdelijk twee schermen nodig hebt óf zelfs je console aan het live streamen bent via je PC met een capture card.

Voor- en nadelen

Effe het brilletje der kritiek opzetten en gaan we eens goed kijken of het wel allemaal waard is.

De kleuraccuraatheid en contrast zijn simpelweg adembenemend bij de AOC AG456UCZD, daar valt niet over te twisten. Wel is de helderheid een beetje aan de doffere kant en mocht deze naar mijn mening iets helderder. Natuurlijk is dit met een oog gedaan op kwaliteitsverlies van de afbeelding, wat te begrijpen valt.

De monitor is met zijn 44,5-inch aan paneel heel groot en doordat deze ook nog gebogen is heel fragiel maar zwaar om op te tillen en in elkaar te zetten. De poot die meegeleverd wordt is uitstekend en doet prima zijn werk, maar het monteren kan nogal fragiel aanvoelen omdat het paneel zo dun is.

Verder is de AOC AG456UCZD een prima monitor om lekker op te gamen.. van een afstandje. Mocht je de monitor met de bijgeleverde poot op een bureau zetten dan kan ik je nu al garanderen dat je er te dicht op gaat zitten omdat hij zó groot is. Hierdoor krijg je ook het “screendoor effect” waardoor het lijkt alsof je door een rooster kijkt, maar dit gewoon de fijne lijnen tussen de pixels zijn.

Net zoals alle andere AOC monitoren die wij hebben gecheckt, bezit de AOC AG456UCZD ook over interne speakers. Deze zijn, net zoals de vorige keren, ook weer niets om naar huis toe te schrijven. Mocht je echt geen andere speakers hebben, dan kunnen deze wel eventjes gebruikt worden. Het geluid is echter heel modderig en schel, lage klanken zijn niet als nauwelijks aanwezig en de rest van de klanken kunnen soms moeilijk te verstaan zijn. Voor een monitor met een €1500,- prijskaartje had ik iets meer verwacht van de audio.

Een van de nadelen van OLED-monitoren, ook van de AOC AG456UCZD, is tekst, zoals deze die je nu aan het lezen bent. Letters kunnen funky uitzien op bepaalde grotes maar ook lettertypen. Zo is niet alles leesbaar en kan er soms een wazig randje aan de letters zitten. Bij games waar gebruikt wordt gemaakt van kleine letters kan dit soms lastig zijn. Buiten het weergeven van tekst is de monitor capabel om adembenemende beelden te weergeven waar je U tegen zegt.

In het kort

De AOC AG456UCZD is een uitstekende monitor om op te gamen mocht je als PC gamer in de markt zijn voor een nieuwe gaming monitor. Het paneel is naar mijn mening meer geschikt voor games die meer een storyline bevatten dan competitieve games. Door het grote scherm komen bijvoorbeeld omgevingen meer tot leven, wat ook het uiteindelijke doel is van de monitor.

Tevens is de prijs die AOC hanteert voor dit beestje, namelijk een €1500, ligt naar mijn mening erg hoog voor wat je terugkrijgt. Zo heb ik het gevoel dat op een aantal dingen is bezuinigd alleen om een groter paneel te kunnen maken. Ook is de grootte van het paneel voor velen niet geschikt omdat deze zo’n grote voetafdruk heeft op je bureau én je er ook wel een bepaalde afstand moet gaan zitten om het beeldscherm in alle glorie te bewonderen.