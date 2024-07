intheSpotlight: Flintlock’s duidelijke voorbeelden

Flintlock: Siege of Dawn staat deze maand bij intheGame in de schijnwerpers. Een heel unieke game, maar tegelijkertijd ziet het er ook vaag bekend uit. Daar willen we graag op inzoomen.

Neem het op tegen de goden in Flintlock: Siege of Dawn. Met de magie van de Enki, portalen in de lucht, geweer en bijl in hand nemen we wereld opnieuw over van het leger des doden. Dat doen we in een hele nieuwe wereld die A44 Games en Kepler hebben opgetuigd, maar het ziet er allemaal toch een beetje bekend uit. Hoe komt dit?

Laten we voorop stellen dat Flintlock er heel erg stijlvol en kleurrijk uit ziet. Daarbij wilt het toch indruk maken met een grafisch sterk plaatje en uitdagende gameplay. Allemaal niet zo verrassend, maar het blijft altijd spannend en enorm leuk om een heel nieuw universum te verkennen in een game. Nieuwe personages, nieuwe verhalen, nieuwe ontdekkingen, geheimen en speelstijlen. Ik hou er van om een hele nieuwe wereld te betreden en mezelf helemaal onder te dompelen in veel gevallen zelfs geobsedeerd te raken in die wereld, al is het maar voor een paar dagen. En toch voelt het alsof Flintlock: Siege of Dawn dit waar kan maken, maar met een enigszins vertrouwd gevoel.

Het fijne aan games van de afgelopen jaren is dat ze heel graag leren van elkaar en soms zelfs een beetje afkijken. Dat was 20 jaar geleden wel anders. Toen wilde iedere game-ontwikkelaar het wiel nog opnieuw uitvinden met een unieke besturing en unieke gameplay elementen. Dat is ook de reden waarom veel games uit het Xbox 360 en PlayStation 3 tijdperk heel slecht speelbaar zijn vandaag de dag. Niet omdat ze er niet meer mooi uit zien, maar omdat de besturing vaak zo uniek is, dat je daar eerst weer aan moet wennen. Start je een PlayStation 4 game uit 2015 op, dan is de besturing en de opbouw van de game in veel gevallen nog steeds zoals het nu is. Gelijk gewend, waardoor we ons helemaal kunnen verliezen in de wereld. Flintlock lijkt dit ook te doen door het beste van deze en de vorige generatie te combineren voor een nieuw en vertrouwd gevoel.

God of War

Oke, dit is denk ik wel een inkoppertje, maar de eerste game die ik wil benoemen waar A44 Games veel van heeft opgestoken is God of War. En dan met name de Reboot van de game uit 2018 en ook Ragnarok. Wat God of War enorm goed deed in 2018 was het opnieuw uitvinden van een gruwelijk combat systeem met een nieuw en ondergewaardeerd wapen. Laten we eerlijk zijn. In welke andere game heb je voor het laatst een bijl als hoofdwapen gehad? God of War ging voor een gewichtig systeem met klappen die trager waren met enorm veel impact. Je voelt ze nog net niet zelf. En hier lijkt Flintlock een groot voorbeeld uit te nemen.

Het wapen van de hoofdpersonage in de beelden die we deelden uit onze eerste Spotlight was namelijk een bijl met net zo’n gewichtige en impactvolle klappen als we hebben gezien in God of War. Daarnaast lijken de vijanden ook wel een beetje op die uit Santa Monica’s actie-game.

Nu we het toch over God of War hebben, is het misschien ook wel de moeite waard om te benoemen dat zowel God of War als Flintlock een gebruik maken van een companion met unieke abilities. Niet alleen voegen ze toe aan het narratief van het verhaal, maar ze hebben beide hun unieke krachten in en uit combat. Waar Atreos buiten combat vooral irritant is en Kratos helpt met pijl en boog voor puzzels, is hij tijdens combat vooral handig voor het stunnen van vijanden bijvoorbeeld. In Flontlock hebben we een viervoeter met de naam Enki naast ons lopen. Dit unieke magische wezen kan buiten combat door portalen springen terwijl het hoofdpersonage op zijn rug zit. Zo weven we door de map om nieuwe locaties te bereiken. Tijdens combat lijkt deze compagnon op eigen wil aan te vallen, maar kunnen we hem ook speciale aanvallen laten doen, lijkt het.

Assassin’s Creed

Misschien ook wel als verlengde op God of War, maar de stijl van de game vind ik enorm veel lijken op de recente Assassin’s Creed games. Vooral op het gebied van UI en gear. Flintlock lijkt een soort van RPG-Lite systeem te hebben waarbij wapens verschillende soorten bonussen kunnen hebben en bestaat uit een bepaalde zeldzaamheid. God of War doet dit natuurlijk ook op deze manier, maar games als Assassin’s Creed hebben dit systeem uit eerdere RPG’s zoals The Witcher versimpeld tot iets waarna heel veel games comfortabel waren om dit op grote schaal over te nemen voor niet RPG-games. Zo zien we dat deze systemen van uitrusting en skills breed wordt toegepast in Asassin’s Creed, God of War, Horizon en onnoembaar veel games die hierna volgde.

De stijl van het pantser en het feit dat je gebruik kunt maken van een melee-wapen, maar ook gebruik kunt maken van je flintlock om vijanden op afstand al er uit te pikken is iets wat Assassin’s Creed onder andere op grote schaal normaliseerde.

Dark Souls

Ik wil Flintlock nog geen Souls-Like noemen, maar het lijkt er op dat de ontwikkelaar ook bij From Software in de keuken heeft meegekeken voor inspiratie. Met name de manier waarop je save-points werken, vertakkingen in het veld en de currency die je verdient door het verslaan van vijanden. Over de moeilijkheid, dat centraal staat bij Dark Souls, is nog niet veel over te zeggen. Al lijkt het een taaie game te kunnen zijn als ik zie wat voor een schade je kan incasseren van slechts één klap. Al verwacht ik echt niet dat dit in de buurt komt van een Soulslike game, maar veel meer in lijn ligt met bijvoorbeeld God of War.

Wat we wel uit de Souls games zien terugkomen is het concept van een Bonfire. Een veilige plek waar je kunt rusten, je levenspunten zich aanvullen en je je skills kunt uitbouwen met je behaalde currency. Dat lijk Flintlock ook een beetje toe te passen in deze game met de verschillende stenen pilaren die we tegenkomen die vanaf dat moment ook gebruikt kunnen worden als fast-travel punt.

Ten slotte zien we kleine vertakkingen in de wereld die de speler naar extra schatten en geheimpjes lijkt te brengen. Deze paden wijken vaak iets af van het rechte pad, of zijn kleine verlagingen of verhogingen die je snel misloopt als je er niet goed op let. Een typisch terugkerend Souls-dingetje die er voor zorgt dat we in elke game elke steen drie keer omdraaien voordat we verder gaan met het rechte pad.

Flintlock

Zijn we iets vergeten? Laat het ons weten als jij een game herkent in Flintlock en ontrafel al de geheimen als de game later deze maand verschijnt.