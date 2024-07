Review: Luigi’s Mansion 2 HD

Luigi keert terug om spoken aan te pakken in Luigi’s Mansion 2 HD. In de opgepoetste versie gaan we nogmaals een spookhuis in om het kattenkwaad van de spoken aan te pakken. Hoewel de game er stukken beter uit ziet, is er verder weinig veranderd. Ik heb het origineel echter nooit gespeeld dus zal Luigi’s Mansion 2 HD reviewen met een frisse blik, namelijk als iemand die nog nooit een Luigi’s Mansion game heeft gespeeld.

Luigi’s Mansion 2 HD is een vermakelijk avontuur met slim level design en natuurlijk, zoals we gewend zijn van Luigi, een flinke dosis humor. Je gaat als Luigi aan de slag met de Poltergust 5000, een soort stofzuiger, waarmee je spoken kunt opzuigen. Deze worden later in een kluis opgeslagen. Door je avontuur heen zul je op slimme wijze gebruik kunnen maken van de Poltergust. Zo kun je tapijten omrollen om verstopte muntjes te ontdekken, kom je misschien wel geheime schakelaren of doorgangen tegen, en kun je de score die je aan het einde van het level krijgt verbeteren.

Dit is dan ook waar een groot deel van de charme van Luigi’s Mansion 2 HD ligt. De levels zijn ontzettend slim bedacht en nodigen je uit om op een later tijdstip terug te keren, wanneer je bijvoorbeeld nieuwe abilities hebt unlocked, en nieuwe collectibles kunt vinden. De collectibles zijn dan ook een groot deel van de game en maken het dan ook leuk om de oude levels nog een keer te spelen. Daarbij wil je natuurlijk je score verbeteren. Deze is gebaseerd op een aantal factoren, waaronder hoe vaak je geraakt bent, hoe snel je door het level heen bent gegaan en hoeveel geld je verzameld hebt. Hoewel Luigi ontzettend bang is, blijft het een geldwolf. Daarnaast is hij ook een stuk minder heldhaftig en behendig dan Mario en moet hij het meestal zien te redden met de Poltergust, waar Mario waarschijnlijk vliegend door de levels heen zou gaan.

Gesplitste levels

In het spookhuis start je steeds een nieuwe missie die je in een ander deel van het huis (en later andere plekken) plaatst. Soms kun je echter in eerdere levels nieuwe stukken openen. De afgesplitste levels maken het erg makkelijk om terug te gaan naar een eerder stuk en op jacht te gaan naar de collectibles die je mist. Zou het, zoals in deel 3 meer het geval is, een enkel gestroomlijnd level zijn geweest, dan was dit natuurlijk een stuk moeilijker. Luigi’s Mansion 2 HD werkt juist goed op deze manier. Met bite-sized stukjes spookhuis die makkelijk te voltooien zijn als je maar een uurtje hebt om te gamen.

Toch nog een beetje de oude Luigi’s Mansion 2

Luigi’s Mansion 2 HD is en blijft natuurlijk een opgepoetste versie van een 3DS game. Helaas merk je dat soms. Wanneer je uitleg krijgt over de controls bijvoorbeeld. Deze zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het origineel maar worden niet altijd duidelijk gemaakt in de uitleg. Zo kun je in de switch versie wel gebruik maken van beide control sticks, waardoor je bij het richten van de Poltergust dus niet meer vast zit in een bepaalde kijk richting. Je kunt zelfs tijdens het gebruik van de Poltergust omdraaien en om je heen kijken. Dit maakt de gevechten tegen de spoken aanzienlijk makkelijker.

Atmosfeer

Luigi is erg aandoenlijk. Ontzettend bang, een echte kluns en een beetje neurotisch. Dat maakt de game dan ook zo leuk. Waar dit vooral in naar voren komt is de manier waarop hij zo nu en dan op zijn manier een beetje mee zingt met de achtergrond muziek. Dit maakt een anders redelijk vergetelijk, maar toch ontzettend goed, deuntje een waar genot. Ik moest telkens een beetje lachen wanneer Luigi meedeed met de muziek. Dat maakt de game dan ook een stuk minder gespannen. Hoewel het natuurlijk geen high skill vereisende souls game is, zijn de levels zo nu en dan toch redelijk spannend. Zo komen er telkens nieuwe spoken in de levels voor die je het zo nu en dan toch flink moeilijk kunnen maken. Minder ervaren gamers komen zo al snel zonder levens te zitten.

Omdat Luigi niet praat, krijg je veel van het verhaal mee van de professor die je op pad heeft gestuurd. Dat wil zeggen dat er heel veel tekst jouw kant op komt. Dit kan soms een beetje vermoeiend zijn. Vooral omdat het tempo erg laag ligt en er eigenlijk weinig nieuwe informatie naar voren komt. Je kunt deze gesprekken natuurlijk overslaan zonder dat het al te veel gevolgen voor je voortgang heeft.

Verdict

Luigi’s Mansion 2 HD is, met de verbeterde graphics, het gebruik van de twin-stick setup en de toegankelijkheid van de switch dan ook echt wel de definitieve versie van Luigi’s tweede spookachtige avontuur. En toch is dit een game die moeilijk aan te raden is. Heb je namelijk het derde deel gespeeld, dan is het misschien moeilijk om een stap terug te doen en de game met minder abilities te moeten spelen. Ben je iemand zoals ik, en heb je nooit een Luigi’s mansion game gespeeld, dan is dit misschien het perfecte moment om Luigi’s Mansion 2 HD op te pakken. De game speelt makkelijker dan ooit tevoren. Ben je echter bekend met de serie en heb je het tweede deel uitgespeeld, dan is de remake misschien wat teleurstellend gezien de game min of meer precies hetzelfde is. Het gebrek van de 3D feature is dan ook in grote delen van de game geen groot verlies .Helaas bij de “peek-through” stukjes, wanneer Luigi door een gat of raam naar de spoken kijkt om te zien waar ze heen gaan, wel.

Dat doet echter niet af aan het feit dat dit een enorm sterke game is die ook voor de wat meer casual gamer ontzettend leuk is. Je kunt je urenlang vermaken met het verzamelen van muntjes, vinden van edelstenen en upgrades voor de Poltergust. Hou er wel rekening mee dat dit toch weer een full-priced remake is. Helaas zien we dit van Nintendo vaker. Dat maakt het vaak moeilijk om de koop te verantwoorden. De game is dan ook 11 jaar oud, en dat zie je ergens wel een beetje.