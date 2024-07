Review: Salvation’s Edge – The Final Shape

Een nieuwe uitbreiding betekent een nieuwe Raid voor Destiny 2. Dit maal nemen de Guardians het op tegen de aller moeilijkste raid tot nu toe in de geschiedenis van Destiny en zo ook de Guardians van intheGame.

Salvation’s Edge verscheen kort na de release van de concluderende expansion van Destiny 2’s Light and Dark Saga. De raid verscheen 3 dagen nadat de uitbreiding verscheen, wat betekende dat clans die strijden voor een World First maar 72 uur de tijd hadden om zich voor te bereiden. In deze 72 uur kampte de servers ook nog eens met heel veel issues waardoor veel spelers onvoldoende voorbereid waren. Toch deden er veel clans mee met de World First race en klaarde het eerste team de raid na 18 uur, 59 minuten en 41 seconden. Dat is de langste tijd ooit voor een World First in Destiny 2. Het record werd hiervoor gehouden door The Last Wish raid die duurde maar liefst 18 uur en 49 minuten.

De nieuwste Raid van Destiny 2 is behoorlijk groot en duurt behoorlijk lang. Het is één van de weinige raids waarin ieder lid een cruciale rol speelt. Er zijn weinig tot geen momenten waarin je achterover kunt leunen en je je slechts hoeft te concentreren op add-clear. De Raid is moeilijk en kent enorm complexe en zeer tijdgebonden mechanics.

Onze beurt

De Raid des Raids. Voor het team van intheGame was er maar één doel. De Raid afmaken vóór de deadline om de Bungie Rewards Raid Jacket en Raid slingbag te kunnen kopen. Onze trofee voor het verslaan van dé eindbaas van Destiny 2: The Witness. Want dat is de vijand tegen wie je het opneemt in het laatste gevecht. De vijfde encounter van de Raid. Maar zover is het nog lang niet. Vóór deze laatste encounters komen er nog 4. En deze zijn alles behalve makkelijk.

Gedurende de twee weken die we hebben uitgestrekt voor de raid lopen we tegen verschillende issues aan. Planning, tijdsdruk, gear optimalisatie en het feit dat we op bijna geen enkel moment een volledig team bij elkaar hebben. We zijn dus genoodzaakt om per poging minimaal 1, maar vaak meerdere personen te werven uit LFG. Destiny spelers die eerder uitdagende content hebben ondernomen met LFG weten dan ook dat deze tool of een geschenk van de goden kan zijn, of een vloek. Uren en dagenlang trial and error op één encounter was geen uitzondering op de regel. Ondanks alle tegenslagen hielden we ons doel voor ogen en hielden we vol. Dit kunnen we. Dit gaan we halen.

Substratum

De aller eerste encounter van de Raid. Wat een spanning gierde door ons lichaam toen we de deuren van de eerste encounter opende. De aller eerste encounter van de Raid kent geen bossfight. Het is een encounter waarin je drie rondes succesvol moet doorlopen om de trap naar boven vrij te spelen om je weg te banen naar de tweede encounter. De eerste encounter laat je kennismaken met de mechanic die in de tweede en de derde encounter terugkomen. Ondanks dit de makkelijkste moet zijn, hebben we hier de meeste tijd nodig gehad om te wennen aan de spelregels. En deze zijn als volgt:

Het team moet worden opgedeeld in twee groepjes van 3. Iedere groep neemt een aparte ingang naar de zijkamertjes bij het begin van een ronde. Op dit moment is de timer ook aangegaan en heb je slechts 3 minuten om het hele riedeltje te voltooien. In de zijkamers moet ieder team een Hydra verslaan om een deur aan de kant van het andere groepje te openen. Het doel is om dit zo snel mogelijk te doen, want op een gegeven moment hoor je een Tormentor spawnen in het midden van de arena. Deze moet zo snel mogelijk dood. Zodra deze doos is, gaat ieder team door met het leegmaken van de kamers.

Op een gegeven moment komt het team een gloeiende plaat tegen. Als je hier op gaat staan wordt er een lichtbal door een draad over de vloer geschoten naar de andere kamer en komt deze uit bij een andere plaat. Zodra deze plaat wordt geraakt gaat deze kort gloeien. Door hier op te staan wordt de lichtbal terug geschoten. Het doel is hier dat degene die lichtbal ontvangt deze twee maal terug stuurt en je dus de lichtbal heen en weer stuurt zonder dat het mislukt. Hierdoor verschijnen er lichtgevende objecten in je kamer. De persoon die het eerst de lichtbal ontvangt, moet bij het oprapen van 3 lichtgevende objecten, de Resonance, op de pilaar schieten en dan voor de laatste keer op de plaat staan als de lichtbal aankomt. Als ieder team dit correct heeft gedaan verschijnt er een kist in het midden van de arena waar je de Resonance in moet deponeren. De timer wordt hiermee verlengd. Doe dit in totaal drie keer om deze encounter te behalen.

Het heeft een paar uur geduurd voordat we deze volledig onder de knie kregen, maar eenmaal een team die het goed begrijpt en goed met elkaar afstemt zorgde er voor dat ‘m heel snel achter elkaar konden doen met succes.

Herald of Finality

De eerste echte bossfight van de Raid is de Herald of Finality. Deze baas brengt de platen met de pilaar en Resonance terug maar dit keer zijn er twee soorten Resonance. Eén met een piramidevorm en een met een ovale bal als vorm. Het team wordt opgedeeld in 3 groepjes. Links, midden en rechts. Ieder team moet weer de platen met elkaar laten verbinden om Resonance te genereren. Het beste is om dit in het begin van de encounter te doen en de plaat te laten falen als er genoeg Resonance op de grond ligt. Omdat de plaat faalt komt er een vervelende sterke vijand die snel dood moet. Ondertussen krijgt één speler per kant een groene buff. Zij moeten allemaal naar het midden van de arena waar de baas staat. Op dit moment verschijnen er Blight ballen verspreid over de hele arena. Schiet deze kapot en schiet daarna op het hoofd van de baas. Als je dit goed doet krijg je een nieuwe buff “Stolen Favor”. Op dit moment kunnen de spelers met de buff de juiste vorm in de pilaar zien bij hun plaat.

Op dit moment pakt degene die de plaat onderaan iedere kant in beheer heeft de Resonance met de vorm die overeenkomt met die in de pilaar. Eenmaal gedaan, schiet deze speler op de pilaar en laat de speler aan de bovenste plaat de lichtbal versturen naar de onderste plaat. De speler onderaan gaat op deze plaat staan om de pilaar te sluiten. Je weet dat je het goed hebt gedaan als de hele pilaar geelgoud gaat gloeien. Als iedereen dit heeft gedaan, wederom binnen de tijd, verschijnt achter de boss een nieuwe kist waar je de resonance in kunt deponeren om de tijd te verlengen. Op dit zelfde moment verdwijnt het schild van de boss en begint de damage phase.

Voor deze damage phase is het bijna essentieel om een Warlock te hebben met een Well of Radiance om er voor te zorgen dat je teamgenoten niet doodgaan door de boss. Het beste is daarbij ook om de boss te debuffen met Void Weakness en deze vervolgens massaal te belagen met een Heavy void zwaard. Als iedereen dit doet en gebruik maakt van hun Supers en Prismatic’s is deze baas in twee phases te slopen. Met een beetje pech in drie phases. Zodra het schild van de boss weer actief is, herhaal je de voorgaande stappen om een nieuwe damage phase te creëren. Als de boss nog maar een paar HP over heeft gaat deze in Final Stand en wordt hij agressief en spawnen er extra vijanden. Geen zorgen, met een Well of Radiance loop je geen gevaar. Focus je op het neerhalen van de boss.

Repository

Veruit de makkelijkste encounter van de hele Raid is de derde. Onderweg van de tweede encounter naar de derde vind je een geheime kist voor extra Raid loot. De weg van encounter 2 naar encounter 3 duurt langer en is ingewikkelder dan de derde encounter. Dit komt omdat de derde encounter eigenlijk een herhaling is van de eerste, alleen komt er nu nóg een Resonance bij. Er zijn nu piramide vormige, kubus vormige en ovale bal vormige. Zorg dat je de juiste pakt voor jouw pilaar en stuur gelijktijdig met je andere teamleden de lichtballen om de pilaren te sluiten.

Deze encounter is verspreid over 3 kamers en iedere kamer wordt een klein beetje meer complex qua layout en plaat-locatie, maar zodra je de plekken weet, komt het goed. In totaal hebben we deze encounter maar 3 keer moeten oefenen, waarbij het ons op de vierde poging al is gelukt. Dat was heel goed te doen, maar we waren absoluut niet voorbereid op wat ons stond te wachten in de vierde encounter van Salvation’s Edge.

Verity

Veruit het moeilijkste uit de hele Raid is de vierde encounter van Salvation’s Edge. Je wapens en gear spelen amper een rol op dit moment want het is puur puzzelen en iedereen is een belangrijke speler in deze puzzel. Het is voor deze encounter heel belangrijk dat iedereen in het team er uniek uitziet. Je ziet standbeelden om je heen van alle guardians in je team. Zorg ervoor dat je iedereen herkent. Vervolgens moet je er voor zorgen dat je een unieke Ghost Shell aan hebt. En je moet er vervolgens voor zorgen dat genoeg mensen weten welke ghost bij welke guardian hoort.

Gedurende de encounter zal The Witness spelers bevriezen in een “nep dood”. De Ghost ligt dan op de grond. Spelers moeten deze Ghost oprapen en bij het juiste standbeeld plaatsen om de guardian te bevrijden uit de nep dood. Als je de verkeerde pakt ga je dood. Het addertje onder het gras is dat de speler die de Ghost moet plaatsen geen standbeelden ziet. Alleen de spelers die dood zijn zien één standbeeld. Je moet dus communiceren welke je ziet en welke Ghost daar bij hoort. Na iedere ronde bevriest The Witness 5 spelers en moet één persoon dit herhalen om de rest bevrijden. Hier heb je 1 minuut de tijd voor per ronde.

Mocht dit nog niet stressend genoeg zijn, hebben we het niet gehad over wat je moet doen in de tussentijd. Er zijn twee teams, en deze worden willekeurig gekozen per ronde. 3 spelers buiten en 3 spelers binnen met ieder van die drie een individuele kamer. In deze kamer zijn vervolgens 3 symbolen te vinden vergelijkbaar met de Resonance van eerder. Het doel is om per kamer alle drie de verschillende symbolen te hebben. Die krijg je door je symbolen die je hebt te wisselen met andere spelers op ongeveer dezelfde tijd. Aan de buitenkant moeten 3 spelers er voor zorgen dat de spelers aan de binnenkant hun kamer mogen verlaten als ze klaar zijn met hun symbolen. Dat doet de buitenkant door van de spelers aan de binnenkant te horen welke symbolen zij zien van links naar rechts, dit te vergelijken met de symbolen aan de buitenkant en de juiste symbolen hiervan aftrekken om het te matchen. Klinkt enorm complex. Dat is het ook, maar gelukkig heeft iemand daarom een calculator gemaakt zodat je precies kunt zien wat je moet doen in welk geval. Ook dit riedeltje moet je drie keer herhalen om de encounter te behalen en je weg naar The Witness te ontgrendelen.

Ondanks dit veruit het moeilijkste is uit de hele raid, hadden wij ‘m vrij snel onder de knie hebben we uiteraard een poos moeten oefenen om consistent door de fasen heen te komen.

The Witness

En hier draait het dan uiteindelijk om. Hét gevecht met The Witness. Dé eindbaas van Destiny 2’s 10 jaar durende verhaal omtrent het licht en het duister. Dé grote finale. En wat is dat een ontzettend gruwelijke finale. De Witness is de tweede en de laatste boss van deze raid. In deze encounter wordt de groep in twee gesplitst. Twee personen add-clear links, twee rechts. Twee personen worden aangewezen door de groep als runners. Zij moeten de handen van The Witness kapot schieten om de buff Glyphbreaker te bemachtigen om de knopen op het vest van The Witness kapot te schieten. Zodra alle zes de knopen kapot zijn, begint de damage phase.

Om de handen van The Witness kapot te schieten moet je je bedenken dat er drie soorten handen zijn. Handen uit de vloer, handen uit het ‘plafond’ en handen uit de zijkant. Alle soorten handen hebben een unieke aanval. Een cirkel op de grond, een driehoek of de grond of een rechte lijn over de grond. De runners moeten in de betreffende aanval gaan staan en op de band schieten rondom de pols van die hand. Die licht dan op in een bepaalde kleur. Wordt de band rood? Heb je de vierkante Resonance nodig. Wordt de band geel? Heb je de cirkel Resonance nodig. Wordt de band groen? Heb je de driehoek Resonance nodig. Ga hiervoor dus héél even in een cirkel, driehoef of rechte lijn aanval staan totdat je de Resonance buff krijgt. Keer terug naar de eerste hand, ga in de aanval staan van de hand en schiet op de band. De band trekt zich nu terug en je krijgt de Glyphbreaker buff om een knoop kapot te schieten.

Remember?

Zodra de hand zich terugtrekt hoor je een ratelgeluidje, maar soms hoor je de hand krijsen als deze zich terug trekt. Kort hierna zal The Witness je geheugen testen. Onthoudt goed welke hand je kapot hebt geschoten want in het midden van de arena tovert The Witness een reeks pyramides. Je moet deze kapot schieten tot het moment waarop de vorm te zien is die past bij de hand die je het laatst hebt geschoten. Als je dit goed doet, wordt The Witness boos en doet ze een “De vloer is lava!” aanval. Iedereen moet springen om niet in één keer dood te gaan.

Salvation’s Edge

Herhaal bovengenoemd om de damage phase in te gaan. The Witness laat zich wederom niet zomaar het veld uit slaan. De borst van de boss gaat open en er komt een kristal uit. Door hierop te schieten doe je The Witness direct schade toe, maar ondertussen zal The Witness het kleine platform waar je op staat belagen met aanvallen. Deze aanvallen zijn ontzettend dodelijk, maar gelukkig goed te zien en te herkennen. Er zit namelijk een patroon in die je na enkele pogingen wel onder de knie hebt. Het is hier een simpel gevalletje blijven opletten en je koppie erbij houden.

Als je alles goed hebt gedaan heb je zo’n 2 tot 3 rondjes nodig om The Witness te slopen en de raid uit te spelen. Even heel diep ademhalen.

Verdict

Holy shit! Salvation’s Edge was episch. Het heeft onze redactie ontzettend veel uren en slapeloze nachten gekost om de Raid binnen twee weken te klaren met behulp van hier en daar wat LFG, maar het is gelukt! En daar zijn we ook ontzettend trots op. Zo trots dat we de Raid jas en tas hebben besteld als “trofee”. Geen enkel raid in Destiny was ooit zo lastig en zo nauw als deze dat je alles bijna perfect moet doen in een heel erg beknopte tijd. Met zo weinig tijd voor herstel en zo weinig ruimte voor foutjes is dit dé test om je endgame skills op de proef te stellen. Wat een ontzettend gruwelijke finale in zowel gameplay, muziek als presentatie.

Heb jij de gevaren van Salvation’s Edge al getrotseerd?