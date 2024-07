Zet je schrap voor Amazon Prime Day 2024

De Amazon Prime Day deals zijn dit jaar ook weer beschikbaar op de Nederlandse , Duitse en Belgische websites! Op 16 en 17 juli kan jij terecht voor de beste deals die Amazon te bieden heeft. Uiteraard gaan wij niemand gatekeepen, dus zie dit als een vriendelijke heads-up om je portemonnee voor te bereiden op deze 2 dagen.

Deze dagen begonnen een jaar of 5 geleden. Tijdens deze dag (met uitloop van ongeveer nog een volledige dag) kon iedereen met een Amazon Prime abonnement genieten van grote kortingen. Deze kortingen zijn sinds vorig jaar ook lokaal verschillend, dus je kan in zowel Nederland, België en Duitsland loeren voor jouw specifieke deal(s). De kortingen beginnen middernacht, dus weer er tijdig bij als jij op zoek bent naar een game, console, handheld of iets anders. Misschien wordt het tijd voor een nieuwe stofzuiger? Ik zeg maar wat…

Prime Day voorwaarden

Er zitten wat voorwaarden vast aan deze 2 dagen met korting. De eerste voorwaarde is uiteraard dat jij lid bent van Amazon Prime. Ben je dat nog niet? Dan kan je de deals ook benutten door het nemen van een proefperiode, deze duurt 30 dagen! De tweede voorwaarde, is dat de website die jij bezoekt, ook moet bezorgen naar Nederland. Voor de minste bezorgkosten kan je dus terecht op Amazon sites van de dichtstbijzijnde buurlanden. Houdt er rekening mee dat Prime abonnementen gebonden zijn aan je regio. Dus het is aan te raden om goed te kijken naar de deals die jij wilt, voor dat je een abonnement aanschaft!

Amazon is al bezig met het teasen van artikelen die afgeprijsd gaan worden, hieronder valt bijvoorbeeld de Playstation Portable, die nu al 2 tientjes afgeprijsd is en waarschijnlijk nog diepere kortingen gaat zien. Ook gaan we kortingen zien in games als Stellar blade, Rise of the Ronin, Dragon’s Dogma 2 en nog veel, véél meer! Ga jij rondkijken op 16 en 17 juli? Wees er niet te laat bij.