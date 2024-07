Game Pass verliest Day One Games, tenzij…

Microsoft gaat opnieuw een verandering doorvoeren aan Xbox/Microsoft Game Pass. Er komt een nieuw trapje bij en de huidige trapjes worden lichtelijk aangepast (en duurder). Fans zijn niet blij en denken de reden van deze verandering wel te weten.

Het is nogal een ingewikkeld verhaal, maar de prijs van Xbox Game Pass gaat omhoog. Ultimate kost op dit moment €14,99, wordt 3 euro duurder en wordt €17,99. PC Game Pass was €9,99, en wordt €11,99. Game Pass voor console is vanaf vandaag niet meer aan te schaffen voor nieuwe leden, bestaande leden mogen hun abonnement behouden en actief houden zolang ze betalend lid zijn. Tip: Hou dit zolang mogelijk vast.

In de plaats van de console versie komt er in de komende periode een nieuwe trap bij: Game Pass Standard. Deze versie bevat GEEN games vanaf dag één. Alleen Ultimate en PC krijgen vanaf nu nog games vanaf dag één. De Core versie had al geen games vanaf dag één en hier veranderd ook niks aan.

Game Pass alweer duurder?

Dit is de tweede keer dan Microsoft een prijswijziging doorvoert, maar de prijswijziging en de nieuwe constructie is eigenlijk een afleiding. Game Pass krijgt namelijk geen games meer vanaf dag één tenzij je een Ultimate abonnement of PC abonnement hebt. als je enkel op console speelde en niets gaf om online multiplayer, voorheen Xbox Live Gold, heb je geen keuze meer dan upgraden naar het duurste abonnement om vanaf dag één aan de slag te gaan met de nieuwste Xbox games en geselecteerde games van andere uitgevers. Dit betekent ook dat Xbox de “Game Pass is de toekomst” filosofie een beetje loslaat.

Dit betekent ook dat console spelers de duurste versie van het abonnement nodig hebben om vanaf dag één aan de slag te gaan met Call of Duty: Black Ops 6. Veel mensen op het internet denken ook dat de Activision deal de boosdoener is in deze verandering. Is het abonnement van Xbox het voor jou nog waard met deze verandering?