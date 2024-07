Preview: Concord closed beta

Sony PlayStation staat bekend om grote single player ervaringen, maar met Concord wil het bedrijf ook een gooi doen naar het multiplayer publiek. Wij hebben de Concord closed beta gespeeld het afgelopen weekend en vonden er wat van!

Concord is een nieuwe hero shooter uitgebracht door Sony en ontwikkeld door Firewalk Studios. Er zijn de afgelopen jaren natuurlijk wel wat hero shooters uitgekomen, vaak gratis. En dus is het de vraag of Concord daartussen gaat passen, helemaal omdat er een prijskaartje aan zit van 40 euro. Tijdens het spelen van de beta vielen ons een paar dingen op.

Verschillende modes

Er zijn verschillende modes in de game te spelen. Niet allemaal zijn te toegankelijk in de beta. Degene die wij in de beta vooral hebben gespeeld was:

TDM

Kill Confirmed

Domination

Search and Destroy

Deze modes kon je unranked spelen of, wanneer je een bepaald level was, in ranked mode. Dit lijkt dus niet heel erg anders dan veel andere online shooters en dat hoeft ook niet. Er zijn dus genoeg game modes aanwezig voor wat afwisseling.

De karakters

Interessanter in de beta waren de karakters. In een hero shooter kan dit je game namelijk maken of breken. In de beta had ik keus uit 16 karakters. Elk met een eigen move set en dingen om te unlocken. Wat op valt hier is dat in de beta wanneer een ronde werd gewonnen het winnende team een ander karakter moest kiezen. Dat is in theorie natuurlijk een heel mooi concept om steeds nieuwe karakters te gebruiken. Echter, in games waar het wat dichter op elkaar lag betekent dit dat er wel zes karakters gekozen moeten worden. Dat zijn veel karakters om te leren!

Balance

De karakters zelf speelde wel goed. Of je nou voor een tank karakter ging of toch iets meer snelheid wou er was genoeg keus om dit te voorzien. Zelf vond ik het erg leuk om met Emari te spelen, al leek deze wel iets te overpowered met het aantal health dat het karakter heeft in tegenstelling tot anderen.

Strategie

Het doel van het kiezen van verschillende personages is natuurlijk zodat spelers niet blijven hangen op hun favoriete karakter. En dat werkt ook wel, elke ronde moet je dus een andere strategie proberen want ik kan natuurlijk niet mijn Emari hetzelfde doen als met een veel sneller karakter. Voor mij leidde het er echter toe dat in potjes waar het heel dicht tegen elkaar lag ik eigenlijk niet meer wist aan het einde met wie ik nu wou spelen.

Unlockables

Iedereen in het spel is ook nog eens helemaal aan te passen met items, er zijn zelfs mogelijkheden tot zogeheten ‘variants’ van een karakter. Deze kun je allemaal vrijspelen door games te voltooien.

Missies

In het spel zijn ook nog verschillende missies te voltooien op het ‘job board’. Deze missies geven je weer punten die jij kan inwisselen voor je personages. Ook hier niet echt iets anders dan in andere games, je hebt dagelijkse missies maar ook wekelijkse en per seizoen.

Grafisch

De cutscenes wanneer je de game op start zien er erg goed uit. Dit is ook voor ons een groot punt in deze game want er zou meerdere cutscenes in de volledige game komen. Ook de karakters zelf zien er top uit. Minder enthousiast waren wij over het art in game van de menu’s. Zonder een designer te zijn zag dit er allemaal simpel uit en niet wat je verwacht bij een game welk betaald is.

Is Concord de 40 euro waard?

Afsluitend natuurlijk de hoofdvraag en het grootste obstakel voor Concord is of het de 40 euro waard is die het vraagt tegenover games als Marvel Rivals of Overwatch, of een andere hero shooter. Tijdens het weekend heeft ondergetekende de beta veel gespeeld en had hier ook veel plezier uit gehaald. Maar toch kwam ik elke keer weer terug naar de vraag hoe dit een 40 euro game is. Het maakt het nog raarder als je kijkt naar de karakters welk zulk hoog design hebben dat ik zelf zou verwachten dat als je de game F2P maakt en wat geld vraagt voor de skins dat de meeste spelers toch wel over die 30/40 euro grens gaan.

En dat is een beetje het gevoel na de beta. Concord doet eigenlijk niks verkeerd, de beta laat een positieve indruk achter. Maar het voelt niet dat het iets doet dat het prijskaartje rechtvaardigt voor nu. Natuurlijk zullen ze de nummers wel hebben bestudeerd.

De game verdient in ieder geval een goeie launch, want zoals ik zeg het werkt allemaal en werkt gewoon goed. Ik ben alleen benieuwd of Sony een nieuwe Helldivers 2 in handen heeft, of toch eerder een Overwatch 2. De game is al een tijdje te pre-orderen!