ZoMMOr: Een zomer vol MMO nieuws!

MMORPG’s, het genre waar enorm veel vraag voor is, maar weinig nieuw aanbod, althans dat zou je denken. Het genre kent haar sterke spelers zoals World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Guild Wars 2 en The Elder Scrolls Online. Maar, er ligt nog veel meer op de horizon, zit die ene nieuwe MMO ertussen? Wij gaan jou meer in de wereld van MMO’s brengen tijdens de ZoMMOr periode.

Alhoewel de naam ZoMMOr een beetje cheesy klinkt, een combinatie van de zomer van MMO’s, is het ergens hilarisch dat in een periode waar het enorm warm gaat zijn (hopelijk), de meeste MMO launches en expansion uitkomen. Zo zien we bijvoorbeeld dus nieuwe uitbreidingen van World of Warcraft en Guild Wars 2. Recentelijk zagen we nog nieuwe content voor Final Fantasy XIV en The Elder Scrolls online. Daarnaast komen er een boel (soft) launches aan, is er een boel nieuws gaande over games als Ashes of Creation en Pantheon en zijn er een boel beta events gepland. Wij willen jullie meenemen in alles dat met MMO’s te maken heeft tijdens onze ZoMMOr.

Wat kan je van ons verwachten?

Wekelijks MMO nieuws;

Discussies en opinie stukken;

Video content omtrent MMO reviews;

Onze ervaringen met MMO’s;

En nog veel meer extra’s!

Waarom de zoMMOr?

Menig lid van onze redactie is wel opgegroeid met minimaal 1 MMO. Zo is Dave enorm fan van Star Wars: The Old Republic. Joel? Die is niet vies van wat uurtjes steken in WoW. Jordy? Die heeft menig populair MMO wel gespeeld! En ik zelf, ik heb dat ook. Het MMO leven is al jaren een beetje ‘dood’. Ja, de grote namen die draaien nog steeds prima servers, maar iedere nieuwe MMO is zowat geflopt of pay-to-win geworden. Er is wel al jaren vraag naar een goede, nieuwe MMO. Wordt het Pantheon of Ashes of Creation, of iets volledig nieuw?

Over dit soort topics willen wij het al langere tijd hebben en deze zomer lijkt daar het perfecte moment voor. Er is namelijk een uprising in MMO nieuws, teasers voor opkomende titels en updates aan bestaande games. Steeds meer en meer bedrijven proberen het toch weer, waaronder Amazon, die pas geleden nog flopte met New World. Wie gaat uiteindelijk de voltreffer maken? Is het Nexon, Amazon, NCSoft of noem maar een bedrijf? Wij nemen jou in ieder geval mee in onze avonturen en herinneringen samen. We kijken terug naar hoe onze vriendschappen soms misschien wel zijn ontstaan door een specifieke MMO. En, we blikken vooruit op alles dat komen gaat. Kijk en lees jij met ons mee?

Wij nodigen jullie dan ook uit om met ons mee te denken en discussiëren. Natuurlijk ben jij ook helemaal welkom om jouw leukste momenten te delen, of het te hebben over jouw favoriete MMORPG. Dit kan op onze socials, maar natuurlijk ook via onze website!

P.S. De naam ZoMMOr is volledig willekeurig in onze groepsapp gegooid en bleef om de een of andere reden hangen!