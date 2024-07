intheGame naar Gamescom: Wat kan jij verwachten?

Met meer kennis, gear en toffe ideeën dan ooit, trekt intheGame dit jaar weer de Gamescom hoed uit de kast. Wij gaan weer cruisen naar Keulen om jou toffe content te brengen. Dit jaar pakken we grootser aan dan ooit en we willen jou alvast meenemen in wat jij kan verwachten! Vergeet ook zeker niet, dat we één van de grootste Gamescom jaren ooit gaan meemaken, met meer bedrijven dan ooit!

Om te beginnen met de start van Gamescom 2024: Opening Night Live. Dit jaar gaan ook wij weer met z’n allen samen de ONL show kijken en die content op dinsdag 20 augustus bij jou aanleveren! Daarna gaan wij woensdag, donderdag en vrijdag de weg op voor al jouw gaming en media gerelateerde Gamescom content. Wie sluit er dit jaar aan? Dat zijn Jordy, Joel, Dave, Daniël en Malvin. Mocht je een praatje willen maken, hier zijn onze mooie hoofden!

Previews, nieuws en specials

Wij gaan een boel games zien op Gamescom 2024 van ontwikkelaars en uitgevers die jij allemaal wel kent. Zo gaan we zeker even langs bij Plaion, Xbox en een boel andere developers en publishers. We hebben al wat toffe games op onze planning staan en er komt nog veel meer bij. Dus verwacht op de website veel opiniestukken! Dit is ook iets waar we allemaal aan bijdragen, dus verwacht ook zeker weer veel content.

Fotografie en video

Iets waar we steeds meer in groeien, is onze video-/ en foto-content. Dit jaar gaan wij op pad met meerdere fotograferen en een videograaf om jou niet alleen veel content te leveren, maar ook kwaliteit! Houdt dus zeker al onze socials in de gaten voor onze video’s en foto’s. Wil jij iets zeggen op camera over het event? Tik ons even op de schouder! Heb jij een toffe cosplay aan en wil je die tonen aan de community? Trek ons dan ook zeker aan ’t jasje.

Wat wil jij zien op Gamescom?

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar jouw inbreng. Wat wil jij graag zien van ons? Laat dit weten in de comments hier of op onze socials en wij zullen kijken of dit mogelijk is! Daarnaast zijn we natuurlijk ook benieuwd of jij naar Gamescom gaat en wat je daar graag wilt spelen of zien. Benieuwd naar de Gamescom line-up? Houdt dan de officiële website in de gaten.