ZoMMOr: Guild Wars 2: De nieuwe Warclaw

Guild Wars 2: Janthir Wilds is vanaf 20 augustus 2024 speelbaar. De expansion brengt spelers eindelijk naar Janthir, waar veel lore al jaren omheen draait. Ook komt er een nieuwe kijk op de Warclaw mount, die nu PvE skills krijgt. Dat laatste, daar willen we iets dieper in duiken!

De Warclaw is een geliefde mount in Guild Wars 2. Deze mount symboliseerde een gameplay shift in World vs. World. Hierdoor werd die gameplay loop namelijk net dat beetje sneller en ergens ook wel een stuk sierlijker. Het terrein in Janthir Wilds is ruig en vereist daarmee een mount die jouw humane lijfje hier doorheen kan duwen. De Warclaw is de perfecte mount hiervoor en krijgt daarmee ook een PvE variant. De PvE variant zal skills krijgen die we kennen van de WvW Warclaw, maar in additie nog 2 extra skills en een volledige Mastery line-up. Check ’t hier beneden!

Janthir Syntri vs. de Warclaw

Wanneer je voorbij de Lowland Shores bent, kom je terecht in de Janthir Syntri. Dit gebied is een stuk gevaarlijker dan de Lowlands en de connectie tussen de Mists en Tyria is enorm groot hier. Dit zorgt voor Mists Tides, grote stormen die het gebied gevaarlijk maken. Om dit gebied te trotseren, is je trouwe Warclaw je beste vriend. Door middel van een nieuwe Mastery Line vorm je een band met je Warclaw. Dit zorgt voor het verkrijgen van een boel skills. Hoe de Warclaw aan gaat voelen is natuurlijk hele andere koek, maar hier komen we snel genoeg achter en we houden je uiteraard volledig up-to-date met alles Guilds Wars 2: Janthir Wilds!

Skills

Chain Pull: Deals damage and pulls enemies closer.

Deals damage and pulls enemies closer. Battle Maul: Commands the warclaw to leap forward and perform an area attack, stunning enemies at the center of the attack.

Commands the warclaw to leap forward and perform an area attack, stunning enemies at the center of the attack. Sniff: Enhances nearby allies while detecting nearby enemies. With Mastery training, Sniff also detects nearby treasure, which your warclaw can help you dig up.

Enhances nearby allies while detecting nearby enemies. With Mastery training, Sniff also detects nearby treasure, which your warclaw can help you dig up. Lance: Throws a spear to deal damage and knock down an enemy.

Mastery Tiers

Nine Lives: Take no fall damage while mounted on your warclaw (the base warclaw already has decreased fall damage).

Take no fall damage while mounted on your warclaw (the base warclaw already has decreased fall damage). Feline Reflexes: Extend your jump by hitting the spacebar again in midair.

Extend your jump by hitting the spacebar again in midair. Wild Claws: The warclaw performs a hit on enemies when dodging through them. Hitting at least one foe gives you endurance at the end of the dodge.

The warclaw performs a hit on enemies when dodging through them. Hitting at least one foe gives you endurance at the end of the dodge. Feral Fury: Increases damage while mounted on the warclaw. The Lance skill now stuns enemies and deals increased defiance bar damage.

Increases damage while mounted on the warclaw. The Lance skill now stuns enemies and deals increased defiance bar damage. Well Rested: Increases the endurance regeneration rate for all mounts.

WvW veranderingen

ArenaNet had het gevoel dat ook de World vs. World variant van de Warclaw wel wat verandering kon gebruiken. Zo zal de Chain Pull een nieuw effect krijgen en een hogere damage output. Daarnaast zal de Sniff skill beschadigde gates weergeven door midden van een highlight, dit geld voor vijandelijke gates, maar ook die van jouw eigen server. Lance zal nu 2 charges krijgen. Dit zorgt ervoor de de Warclaw net dat beetje toffer zal zijn in WvW!

Chain Pull: Added a new effect, Weakened Frame, which amplifies damage inflicted on gates and walls. This will stack with Structural Vulnerability.

Added a new effect, Weakened Frame, which amplifies damage inflicted on gates and walls. This will stack with Structural Vulnerability. Sniff: In addition to its abilities, it will also highlight damaged gates and walls for both allied and enemy structures when you’re in range.

In addition to its abilities, it will also highlight damaged gates and walls for both allied and enemy structures when you’re in range. Lance: Increased to 2 charges.

Wat vind jij van de vernieuwde Warclaw? Laat het ons zeker weten. Verwacht nog meer Guild Wars 2 nieuws in de ZoMMOr! Daarnaast brengen we jou na het weekend onze eerste indruk van de Throne & Liberty open beta. Houdt dus goed onze website in de gaten voor al je MMO nieuws en stay tuned voor de open beta preview!