TEKKEN 8 brengt meester Mishima terug

Dé King of Iron Fist tournament keert terug. Grootvader, meester en bedenker van de Mishima Style keert terug in TEKKEN, zo is dat bekend gemaakt op EVO 2024.

Natuurlijk hebben we het over een van de meest geliefde karakters uit de game series, Heihachi Mishima. Dit welbekende karakter is de eerst volgende DLC-personage en zal speelbaar zijn in het najaar van 2024. Dit karakter ontbreekte tijdens de launch van de game, ook tijdens onze review, maar gelukkig wordt hij nu wéér speelbaar!

Heihachi Mishima wordt de derde DLC-personage, zo zagen we al eerder Eddy Gordo en Lidia Sobieska een additie worden op het selectiescherm.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van TEKKEN brengt een uitbreiding meer met zich mee dan alleen een karakter. Natuurlijk is Heihachi Mishima een key persoon binnen het verhaal van de serie, daarom zal er ook een totaal nieuw hoofstuk worden toegevoegd aan het verhaallijn “The Dark Awakens”.

In tegenstelling tot de DLC-personage, is de uitbreiding van de verhaalmodus volkomen gratis voor alle spelers. Mensen met de season pass krijgen Heihachi natuurlijk ‘gratis’.

EVO 2024 zat bordevol spektakel waaronder ook de nieuwe kampioen Arslan Ash. Hij heeft al een aantal kampioenschappen achter elkaar gewonnen en stond ook bekend als een “player-to-watch” dit toernooi.

He won TEKKEN 7 at Evo 2023.

He won TEKKEN 7 at Evo Japan 2023.

And now, he is your Evo 2024 TEKKEN 8 Champion.

Congratulations to @ArslanAsh95 for winning the largest TEKKEN tournament of all time in TEKKEN 8’s Evo debut at #Evo2024! pic.twitter.com/WK7GRqMXP2

— Evo (@Evo) July 22, 2024