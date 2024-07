ZoMMOr: The War Within pre-patch update nu live

World of Warcraft’s nieuwe uitbreiding genaamd The War Within zal binnenkort live gaan. Om alvast in de setting te komen van de uitbreiding kun je vanaf vandaag de pre-patch update spelen van de nieuwe expansion.

De Champions van Azeroth beginnen aan hun laatste voorbereidingen voordat ze het opnemen tegen de krachten van de Void die diep in de wereld verborgen zit. Steady your helm, stand your ground and fight for Azeroth!

Wat brengt de pre-patch met zich mee

World of Warcraft gaat weer flinke veranderingen krijgen in The War Within expansion, de pre-patch is echter een opwarmertje. Zo heeft Blizzard al een aantal updates bekend gemaakt, dit zijn de belangrijkste:

Nieuwe functie: Warbands

Spelers gaan accountbrede veranderingen zien wat alles een stuk makkelijker maakt. Een accountbrede bank zorgt er voor dat je op al je karakters bij je gold kan komen. Ook worden nu een aantal achievements en reputations met factions gedeeld over je account.

Uitbreiding: Skyriding

De skill die staat bekend als dragonriding (het nieuwe drakenvliegen dat in Dragonflight is geïntroduceerd) wordt hernoemd naar Skyriding. Het effect blijft hetzelfde, alleen met de introductie van een hoop nieuwe mounts die het nieuwe vliegsysteem gaan gebruiken, gaat er onderscheid gemaakt worden met legacy mounts. De legacy mounts gaan de skill steady flight krijgen.

Klassebalans en tweaks

Alle klasses, races en specializations krijgen een lichte tweak om goed in balans te blijven met het lanceren van de nieuwe update. Ook zullen er een aantal skills verdwijnen of worden toegevoegd om alles net een beetje beter te maken.

Dragonflight wordt “gratis”

De vorige expansion, Dragonflight, zal niet meer te verkrijgen zijn als standalone uitbreiding. Daarintegen wordt de uitbreiding voor iedereen toegankelijk gemaakt in het standaard pakket. De “gratis” content wordt nu van Vanilla tot en met Dragonflight, voorheen was dit tot Battle for Azeroth.

Ben jij een echte MMO fan? Check dan een ander artikel van ons in deze hete ZoMMOr!