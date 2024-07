Dr. Doom in Avengers 5 word gespeeld door

Afgelopen week was de SDCC ofwel de San Diego Comic Con. Marvel was gisteren aan de beurt met hun panel en bracht veel nieuws. Maar dat viel in het niets met de afsluiter dat dr. Doom gespeeld gaat worden door Iron Man acteur Robert Downey jr.

Wie het woord Marvel kent die kent ook Iron Man. Wie Iron Man kent die kent waarschijnlijk ook Robert Downey jr. Deze acteur heeft jaren lang de rol op zich genomen van Iron Man. Hij is dus nu terug in een andere rol, dr. Doom.

Dr. Doom

De nieuwe grote slechterik van de MCU gaat dus dr. Doom worden. Niet Kang, zoals de vorige films deden geloven. Een gewaagde zet maar die goed uit kan pakken. De acteur van Kang heeft namelijk nogal wat controversies achter zich. Als we dan groter gaan denken komen we bij dr. Doom. Het karakter wijkt wel af van de stripboeken, hier draagt dr. Doom namelijk ook een masker, maar heet hij Victor von Doom. Het is nog maar de vraag of de Marvel Cinematic Universe ditzelfde verhaal gaat volgen nu zij een bekend gezicht achter het masker zetten.

Spider-Man

Het is niet de eerste keer dat de Marvel Cinematic Universe lijkt af te wijken van de stripboeken. Het fijne natuurlijk aan stripboeken is dat er veel verschillende verhalen en tijdlijnen mogelijk zijn. Kijken we naar Tom Holland zijn Spider-Man wijkt die ook aardig af van wat de vorige films ons gaven. Zo is zijn mentor Tony Stark en heeft die eigenlijk alles tot zijn beschikking tot het einde van No Way Home. Waar hij teruggezet lijkt te worden naar ‘Street level crime.’

Russo Brothers

Ander groot nieuws tijdens de Marvel SDCC was de terugkeer van de Russo Brothers. Dit zijn de regisseurs van de goed ontvangen films Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame. Zij zullen dus ook het heft in handen nemen om Avengers: Doomsday en Avengers: Secret Wars te regisseren. Hiermee lijkt het er dus op dat Marvel alles op alles wil zetten om de nieuwe films te laten slagen.

Iron Man

Terugkomend op Robert Downey jr. moeten we natuurlijk kijken bij Iron Man. Deze film verscheen in 2008 en was het begin van de Marvel Cinematic Universe. Het was een leidraad in alle opvolgende films die zouden komen en het startschot van de verhaallijn die uiteindelijk eindigt bij Avengers: Endgame.

Zoals we allemaal ondertussen weten is Avengers: Endgame ook de laatste film van Iron Man, waar hij zichzelf opoffert om de aarde te redden van Thanos. Het is nu nog de vraag wat Marvel wil gaan doen met de verhaallijn nu zij een bekend gezicht hebben gezet bij dr. Doom. De mogelijkheden zijn eindeloos en nog niet eerder gezien in de stripboeken!

Deadpool en Wolverine

Dit jaar komen er niet bijzonder veel Marvel films uit. Het bedrijf wil zich namelijk focussen op kwaliteit over kwantiteit. Afgelopen week is wel Deadpool en Wolverine begonnen met draaien in de bioscopen. In deze film volg je, zoals de titel zegt, Deadpool en Wolverine. Deze film lijkt erg goed te worden ontvangen door fans. De vraag is of Marvel dit kan doorzetten naar de daar op komende films. De laatste jaren hebben er wat missers gezeten in de line-up van de MCU. Maar ze lijken er dus alles aan te doen om dit tij te keren.

Ben jij blij met de terugkeer van Robert Downey jr. als dr. Doom in de MCU? Hoop jij dat dr. Doom een connectie gaat krijgen met Tony Stark ofwel Iron Man? Je gaat het allemaal zien tijdens Avengers: Doomsday (release: mei 2026) en Avengers: Secret Wars (release: mei 2027)