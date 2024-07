ZoMMOr: Ken jij deze free-to-play MMORPG’s nog?

Als MMORPG fan speelde ik natuurlijk games als World of Warcraft, Guild Wars 2, The Elder Scrolls Online en ga zo nog maar even door. Maar, in de tijden dat MMORPG’s nog de gaming industrie domineerden, kwamen er ook veel free-to-play pareltjes uit. Om mijzelf wat nostalgie te geven en jullie daarin mee te nemen, wil ik graag terug kijken naar een aantal van deze titels. Kijk je mee?

Maandelijks betalen voor een MMO, of een eenmalig bedrag lappen, is al een eeuwenoude methode vanuit publishers om hun online game in leven te houden. Dit zorgt ervoor dat ontwikkelaars kunnen blijven doorontwikkelen en innoveren en dat publishers de game online houden. Op zich zelf een top verdienmodel. Maar er is ook een andere zijde aan iedere munt en daar vinden we de free-to-play MMO’s. Een hele game, gratis?! Ja, dat klopt. Ik maakte het mijn persoonlijke missie om dé f2p MMO te vinden die niet vol zit met pay-to-win elementen. Die ene game, die het puur moet hebben van een cosmetic item shop, met hooguit wat pay-for-convenience items. Door de jaren heen zijn er zo een boel games op mijn netvlies belandt. Dus bij deze… (waarschijnlijk ga ik er een boel vergeten, maar who’s counting?)

Maplestory

Dit is waarschijnlijk een game die bij veel mensen herinneringen opbrengt. Chibi personages met grote hoofden in een 2D ervaring. Een game die draait om hoge damage nummers, fashion en atmosfeer. En vooral ook een game die tot de dag van vandaag nog leeft en veel meer spelers aantrekt dan Maplestory 2. Met ongeveer 50.000 dagelijkse spelers is deze MMO uit 2003 nog lang niet klaar.

Wat mij altijd aantrok in Maplestory was de atmosfeer. Goede muziek en een superleuke art style met veel verschillende biomes. Daarnaast was dit een game waar een best hoog community gevoel zat, dat zie je ook wel aan hoe veel mensen de game nog steeds spelen, of opnieuw zijn gaan spelen. Het heeft een charme en dat is niet te ontkennen. Ja, het heeft ook pay-to-win elementen, maar al die dingen zijn op een normale pacing ook gratis te behalen. Dus alhoewel iemand zijn of haar weg naar de top kan kopen, hoeft dat die van jou niet te belemmeren. Je kan de game nog steeds spelen (in 4K zelfs) en het is gratis, just saying.

Perfect World (PWI)

Ook weer een game die nog steeds een relatieve play base heeft. Momenteel spelen ongeveer 500 mensen de game dagelijks. Dat is natuurlijk niet veel. Maar tijdens de glorieuze tijden dat MMO’s nog een groot begrip waren in de wereld, was Perfect World International zeer zeker geen verliezer. Deze game had een leuke kijk op classes en week af van de semantische benamingen die zowat iedere andere online game wel had. Het is een game die een wat hogere focus op PvP had, met territoriale gevechten en ga zo maar door. De art style en de bloomy effecten maakten de game een enorme sfeerbeleving. Dan heb ik het wel over 2008 he! Maar, zelfs tot op de dag van vandaag is dit één van de titels waar je enorm veel tijd kan besteden in het begin gebied. Dat doen veel te weinig games tegenwoordig nog helaas.

Een game die zichzelf enorm aan het marketen is als een PC ervaring, met de nadruk op dat er geen mobiel component aan vast hangt. Dat is de successor van PWI en die zal Perfect New World Online gaan heten. Hoe ze dit soort namen verzinnen, geen idee. Maar het lijkt erop dat deze game nog wel eens groot kan worden, als het ooit uit gaat komen heet dat. Er zijn namelijk veel kritische video’s te vinden over mensen die een hands-on met de game hebben gehad. We zullen zien!

Adventure Quest (Worlds)

Dit was voor veel mensen de MMO die je makkelijk op school kon spelen. met een browser-based versie, zowel als een daadwerkelijk programma, was dit zo’n game die iedereen aan het praten kreeg. Deze game, althans de eerste versie, werkt in scenes. Je gaat van viewport naar viewport en iedere stap krijg je weer andere achtergronden, enemy types en artworks. Adventure Quest kwam uit in 2002 en stond bekend om het hebben van wacky gameplay, characters en combat. Het was een high fantasy game waar niks te gek was en dat werkte voor mijn jongere en wat creatievere brein eigenlijk best goed. Adventure Quest is nog steeds online met gemiddeld zo’n 350 dagelijkse spelers. Voor zo’n oude game zegt dat veel. Adventure Quest Worlds, de 2.5D variant, zit zelfs nog op 1500 dagelijkse spelers. Alhoewel deze game veel minder nostalgie bij mij opwekt dan de voorganger, is dit zeker eentje waar ik wat uurtjes aan besteed heb. Daarnaast was er ook nog DragonFable, een soortgelijke game maar met een andere manier van combat.

Mijn liefde voor Persona

Nu ik er zo aan terug denk, kan het best zo zijn dat Adventure Quest bij heeft gedragen aan mijn immense liefde voor Persona games en andere turn based combat games die een grote nadruk leggen op personages en tactiek. Tuurlijk waren er nog veel meer mainstream games die turn-based waren, maar om de een of andere reden laat deze mij het meest denken een waar mijn liefde voor dit genre ontstaan is. Artix Entertainment heeft in de tussentijd nog meer games uitgebracht waaronder Adventure Quest 3D, maar die zijn helaas wat minder succesvol. Er is echter nog een Discord server voor alle games en daar vind je een warme community vol hardcore spelers. mocht dat je interesse pieken, neem dan zeker een kijkje!

Archeage

Met deze game(s) heb ik een enorme haat-liefde relatie. Dit was een MMO met een enorm goede manier van player housing, ontzettend leuke PvP en toffe gebieden om te exploreren. Als ik aan Archeage denk, dan denk ik aan vrijheid en competitie. Dan denk ik aan community en diepe combat systemen. Maar helaas denk ik dan ook aan een publisher hel en pay-to-win. Archeage heeft al meerdere iteraties gezien, meerder publishers gezien en de één is nog gieriger dan de ander. Het is een game die enorm geleden heeft onder haar cash shop en daaruit is zelfs Archeage Unchained gekomen, een versie zonder pay-to-win elementen. Maar, ook die versie kreeg een aantal jaren geleden een Battle Pass met pay-to-win taferelen. Het is zelfs zo erg, dat biede games momenteel niet meer te spelen zijn. De klapper op de vuurpijl voor de community was een zwarte dag in december van 2023. Op deze dag werden Unchained en Archeage samengevoegd, wat er uiteindelijk deels voor zorgde dat niemand er nu nog plezier aan mag hebben. Dit einde werd in juni dit jaar aangekondigd.

Cabal Online

Een vreemde eend in de bijt, maar eentje met een hoge dosis aan fun. Cabal Online was die game die me trok met coole, vliegende motoren. Maar vooral een game die me trok vanwege een grote focus op vloeiende combat. De wereld van Navareth bracht fantasy samen met sci-fi en deed het op een vrij subtiele en coole manier. Grafisch is de game nooit top of the line geweest, maar het was een game die er cool uit zag. Tot op de dag van vandaag spelen gemiddeld nog 1000 mensen de game op dagelijkse basis. Met een level cap van 200 kan je dus nog steeds enorm veel uren besteden aan deze game.

Age of Wushu

Dit was denk ik wel een top 5 MMO voor mij. Waarom? Age of Wushu was een community gedreven PvP focused MMO. Maar dat was niet het enige, de movement mogelijkheden waren echt abnormaal vet. Je kon triple jumpen, rondslingeren, over daken rennen. Daarnaast kon je PvP mode aanzetten en in de capital gewoon vechten. Er was een jailing systeem en een hoge focus op guilds. Daarnaast kon je andere spelers kidnappen en verkopen, hilarisch toch! Maar ook de combat en hoe goed deze afgestemd is op de movement. Ik heb dagen gespendeerd in dezelfde stad, aan het vechten met dezelfde mensen en aan het uitzoeken hoe ik mijn character nog cooler kon maken.

De free-to-play World of Warcraft

De laatste game die ik graag wil benoemen is eentje die veel controversie met zich meebracht. Dé World of Warcraft kloon: Runes of Magic. Dit is eigenlijk wat je krijgt wanneer je World of Warcraft koopt via Temu of Wish. Maar, toch heb ik de game vroeger geprobeerd en het heeft me wel wat uurtjes bezig gehouden. Maar, het kon nooit in de buurt komen van WoW en de pay-to-win elementen in de cash shop, die hielpen ook niet mee. Dit zorgt ervoor dat de game ook constant in het middelpunt van controversie stond. het was voor mij een leuke ervaring, maar hield voor mij ook na een vrij korte periode weer op.

Natuurlijk zijn er nog veel meer games die ik vergeten ben zoals 4Story, 9Dragons, Age of Wushu, Aion, Allods Online, Blade & Soul, Lord of the Rings Online en ga zo maar door. Om deze reden ben ik dus benieuwd: Aan welke oude MMORPG moet jij denken na het lezen van de games hier? Laat het ons weten!