Squid Game Seizoen 2 vanaf 26 december 2024 te zien

Het tweede seizoen van de ongelofelijk populaire serie Squid Game is vanaf eind december 2024 te zien via Netflix. De streaming gigant maakt tevens bekend dat het laatste seizoen van de Koreaanse hit-serie in 2025 al verschijnt.

Squid Game Seizoen 2 lijkt de show op te pakken waar deze is gestopt aan het einde van seizoen 1. Zo’n drie jaar ná het winnen van de Squid Game is Player 456 vastberaden om de schurken achter het spel op de sporen en een einde te maken aan het spel voor eens en altijd. Het fortuin dat hij heeft gewonnen met het spel zet hij in om zijn missie voor elkaar ter krijgen. Hij begint waar het allemaal voor hem ook begonnen is, door een man in een pak op te sporen in de metro. Dezelfde man die hem uitnodigde voor een spel “ddakji”, het spel met de opgevouwen velletjes papier.

Wanneer hij eindelijk succes heeft, blijkt de missie om de organisatie te ontmantelen moelijker en dodelijker dan hij had verwacht. Om het spel te kunnen beëindigen, moet hij opnieuw deelnemen aan de Squid Game.

Wie zien we in Squid Game Seizoen 2?

Wederom is regisseur Hwang Dong-hyuk betrokken bij het maken van Squid Game Seizoen 2. Dit maal als regisseur, schrijver en producent. Onlangs sleepte hij als eerste Aziaat de prijs voor de categorie ‘Outstanding Directing for a Drama Series’ binnen tijdens de Emmys. Ook de cast is grotendeels bekend voor het tweede seizoen: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun en Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri en Won Ji-an.

The real game begins. Squid Game Season 2 is coming December 26. The Final Season coming 2025. pic.twitter.com/Y3fQJ7LA2h — Netflix (@netflix) July 31, 2024

Heb jij destijds genoten van het eerste seizoen en sta je al te popelen om na de feestdagen Squid Game Seizoen 2 te bingen?