Bungie brokkelt af na onvergetelijk hoogtepunt

Bungie, de legendarische ontwikkelaars van Halo en Destiny bevindt zich in een benarde en pijnlijke situatie. Slechts weken na het kritieke succes van The Final Shape zet de ontwikkelstudio ongeveer een derde van hun werkkrachten op straat, terwijl de CEO miljoenen uitgeeft aan luxe, klassieke auto’s.

Het tragische nieuws van Bungie komt niet als een donderslag op een heldere hemel. Het rommelt al een tijdje bij Bungie en niet lang voor The Final Shape verscheen vond er al een ontslagronde plaats bij het bedrijf. Dat maakt dit nieuws uiteraard niet minder vervelend. In tegendeel juist. Na het krankzinnige succes van de nieuwe uitbreiding van Destiny 2 voelt dit nieuws als stank voor dank. Niet alleen voor de hardwerkende nu ex-Bungie medewerkers, maar ook voor de community die eindelijk weer goede hoop begon te krijgen voor de shooter.

De aftakeling van Bungie

Alhoewel je kunt discussiëren over het moment waarop Bungie af begon te zwakken is een van de laatste momenten de release van de Lightfall uitbreiding geweest. Deze werd niet goed ontvangen door de fans en ook bij ons liet deze uitbreiding een hele zure nasmaak achter. Zeker na het contrast van The Witch Queen, een van de beste uitbreidingen die Destiny tot dat moment heeft gezien. Veel spelers vertrokken ondanks de uitbreiding een commercieel succes bleek te zijn voor de studio. Niet lang na de release vond er een ontslagronde plaats en werd The Final Shape enkele maanden uitgesteld. Het zag er niet goed uit voor Destiny 2.

De aanloop naar The Final Shape was enorm sterk. Bungie straalde duidelijk zelfvertrouwen uit in de marketing en ook alle medewerkers gingen all out op social media. “Jullie zijn niet voorbereid op wat komen gaat”, was de generieke boodschap die we als spelers kregen. The Final Shape verscheen na de eerste aangekondigde uitstel en de uitbreiding was werkelijk fenomenaal. Een complete 180 graden omkeer van Lightfall en plotseling was The Final Shape niet één van de beste, maar de beste uitbreiding in Destiny ooit. Bungie bevindt zich op hun sterkste punt sinds de release van Halo 3. Ze vuren op alle cilinders en de fans vreten het op als zoete warme broodjes.

Ook wij waren zeer te spreken over de uitbreiding en de uiteindelijke afsluiting van “The Light and Dark Saga” in de Salvation’s Edge raid waarin we voor eens en altijd afrekenen met The Witness. Wij waren ontzettend blij, maar ook Bungie was enorm blij met onze review, waardoor ze onze score opnamen in hun accolades trailer.

De eerste zorgen

Nog vóór The Final Shape verscheen werden zorgen geuit op het internet over de toekomst van Destiny 2. Het tien jarige verhaal dat voor Destiny in 2013 werd beloofd door Activision en Bungie komt tot zijn eind. Maar wat komt daarna? Een nieuwe Saga? Destiny 3? We kregen geen zekerheid tot Bungie hun nieuwe Episodes onthulde. We nemen afscheid van Seasons en gaan Destiny 2 spelen in Episodes. Iedere Episode heeft een nieuw thema en brengt nieuwe twists met zich mee. Het klinkt goed, maar we weten ook dat deze aanpak een stuk kleinschaliger is dan de uitbreidingen die we kennen en gewend zijn.

De eerste Episode is van start na de release van The Final Shape en deze is zacht uitgedrukt zeer teleurstellend te noemen. Je zou kunnen zeggen dat The Final Shape op dit moment nog alle prioriteit heeft en Bungie de spelers niet te veel wilt afleiden met seizoensgebonden content, maar zelfs in die zin, is dit nogal slapjes. De volgende Episodes klinken in ieder geval beter, maar is het genoeg om spelers geboeid te houden aan een game die duidelijke signalen afgeeft van club die haar sluitingstijd nadert. Zo werd Destiny 2: Frontiers kort geteased als de volgende stap voor de game in 2025. Toch nog meer uitbreidingen, of iets heel anders?

Het blijkt, eigenlijk hetzelfde als Episodes, maar nog kleinere volume dan dit jaar. Bungie is overduidelijk langzaam maar zeker afscheid aan het nemen van Destiny 2 en zegt heel subtiel tegen haar spelers: Dit zouden jullie ook moeten gaan doen.

🚨NEW: Destiny 2’s future content drops to be lighter and smaller ‘Content Packs’ instead of Expansions, insider reveals – https://t.co/4S6b2Wk0FA pic.twitter.com/E6FTRqnmIb — Destiny Bulletin (@DestinyBulletn) August 1, 2024

Daarnaast is er helaas geen Destiny 3 in ontwikkeling. Het is echt het einde voor het Destiny tijdperk, hoe lastig en jammer dat ook mag zijn. Vooral na het hoogtepunt genaamd The Final Shape. End with a bang, zullen we maar zeggen. Of zoals we tijdens een rave doen: Niet langzaam afbouwen, maar de tent bijna letterlijk vlak voor de lampen aangaan helemaal afbreken. Dat is precies wat The Final Shape heeft gedaan en alle episodes hierna zijn slechts de mooie herinneringen en de wazige treinrit terug naar huis om 7:00 op een zondagmorgen. Destiny3 is nooit in ontwikkeling geweest, ondanks de vele verhalen die het internet zijn rondgegaan. Bungie heeft ooit gewerkt aan een Destiny spinoff met codenaam Payback, maar deze is niet veel verder gekomen dan de tekentafel.

Just to clear up some rumors floating around, Destiny 3 was not canceled because it was never in development, per people familiar. Bungie did some very early work on a spinoff project called Payback, but they canceled that a while ago. I’ll have a story tomorrow with more info — Jason Schreier (@jasonschreier) August 1, 2024

De impact

Het resultaat is Bungie die overduidelijk aan het afschalen is. 220 medewerkers per direct op straat, 155 naar een nieuwe rol binnen Sony en zo’n 75 medewerkers die verplaatst zijn naar andere ontwikkelstudio’s. Dit komt niet alleen omdat Destiny 2 zijn einde nadert, maar er zijn veel verschillende redenen. Veel fans en medewerkers pleiten voor het aftreden van de CEO van Bungie. Mede omdat hij beweerd alles in zijn macht gedaan te hebben om de klap te verzachten, terwijl hij de afgelopen maanden miljoenen uit heeft gegeven aan klassieke en dure auto’s. Daarnaast zou hij het commerciële succes van Bungie/Destiny 2 aan Sony overdreven hebben tijdens de overname van Bungie door Sony. Wat ook weer leidt tot teleurstelling, verlies van vertrouwen en strakkere “begeleiding” van Sony. Volgens de huidige geruchten wordt Bungie binnen enkele maanden volledig bestuurd door Sony en verliest Bungie haar autonomie.

This morning, we shared an important update with the Bungie team on the difficult decision to eliminate 220 roles at Bungie. You can read the full statement below.https://t.co/FVkWNSWDtZ — Bungie (@Bungie) July 31, 2024

Daarbij is het ook schandalig te noemen dat veel medewerkers via bovenstaande tweet hebben moeten vernemen dat zij niet meer werkzaam zijn bij Bungie. Een persoonlijk gesprek is niet gelukt voor alle medewerkers. Velen werd toegang ontzegt tot hun Bungie account op het moment dat de tweet geplaatst werd. Stank voor dank en geen afscheid kunnen nemen van hun collega’s. En dat terwijl veel gedupeerde eerder deze week nog zonder enige schaamte werden aangesproken door de CEO van Bungie.

The Final Shape werd slechter verkocht dan Lightfall. Alhoewel dit treurig is om te weten, is het niet heel onlogisch. Lightfall heeft enorm veel spelers doen genezen van de game en na al het nieuws over Bungie en Destiny van de afgelopen dagen, is een terugkeer onwaarschijnlijker dan ooit.

Guardians make their own fate, maar hetzelfde geldt niet voor Bungie. Hun fate ligt in handen van mismanagement en binnenkort van Sony.