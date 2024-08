Gothic 1 Remake krijgt een deep-dive trailer

De originele Gothic is ondertussen al meer dan 20 jaar oud, hoog tijd voor een remake zou je denken. Dat dacht THQ Nordic ook en daarom zijn ze al een paar jaar bezig aan een vernieuwde versie van de populaire RPG. Tijdens de THQ Nordic Digital Showcase 2024 gingen de devs dieper in op de verschillende elementen Gothic 1 Remake.

De trailer, die overigens helemaal in-game gecaptured is, zien we dat de game je terug laat gaan naar de Valley of Mines naar The Colony. Rondom de gehele vallei is een magische barrière gecreëerd, maar toen er met de barrière geknoeid werd, sloot het iedereen op.

De synopsis van de game luidt als volgt:

Prisoners, it’s time to face reality and embrace your fate. Make yourself at home in the Valley of Mines, a place full of danger, crime and greed. You will stay here for a very. Long. Time. In Gothic 1 Remake, you get thrown into the colony, a massive outdoor prison with no chance for escape. Strays or loners won’t make it far here, so get to know the three different camps of the valley and join one of them to survive. Dive into a living world and experience one of the most immersive atmospheres you’ll ever see in a video game. Learn how your choices affect the story and even the entire fate of the colony. Welcome to the world of Gothic. Welcome to the colony. – Alkimia Interactive

Join 3 verschillende kampen

In Gothic 1 Remake kun je zelf kiezen welk kamp je wil joinen. Sluit je aan bij The Old Camp die de volledige steun krijgt van de koning. Of bij The New Camp die een plan aan het smeden zijn om de barrière te slopen. Wil je liever een sekte joinen? Dan kun je je aansluiten bij The Brotherhood of The Sleeper. Deze sekte gelooft dat een mysterieuze entiteit ze zal komen bevrijden.

In de open wereld van Gothic Remake kun je gaan en staan waar je wil, als een ware RPG maak je de keuzes en hoe je je verhaal en character wilt laten groeien. Dit doe je volgens de ontwikkelaar door 4 belangrijke pijlers in de game.

Simulatie van een levende wereld

Net zoals het origineel betreed je een simulatie van een “living world”, waar alle NPC’s hun eigen leven hebben en de wereld, ook zonder jou, gewoon doorgaat. Volgens de ontwikkelaar zal de game een indrukwekkende life-simulation bevatten die je nog niet vaak in een game hebt gezien. Verder dan alleen de human NPC, zal ook het wildlife en de monsters in de wereld hun eigen simulatie hebben.

Exploratie & Story

In ware RPG-stijl bepaal je zelf waar je heen gaat, wanneer en wat je daar gaat doen. Doe Quests voor verschillende characters, ga ermee in gesprek en ontdek de geheimen van deze wereld. Het is mogelijk om respect te winnen van bepaalde groeperingen en karakters in de game wat voordelig voor je kan uitpakken. Zo zal ook uitkomst van Quests afhangen van de keuzes die je zelf maakt.

Combat

De combat zal niet makkelijk zijn, als we de studio mogen geloven. Door een progressiesysteem kun je zelf kiezen welke kant je op gaat. Wil je je focus leggen op melee wapens, of juist pijl-en-boog? Of leer de arcana van magie. Elk wapen zal anders aanvoelen, en het is aan jou om elke stijl te masteren.

Elke pijler krijgt veel aandacht van de studio en beloven niet alleen trouw te blijven aan het origineel, maar ook de game te evolueren naar huidige standaarden. Dit doen ze door bestaande Quests uit te bouwen, maar ook door nieuwe verhalen, characters en Quests te introduceren.

Vorig jaar zagen we Gothic Remake al op Gamescom 2023, zullen we de game dit jaar weer te zien krijgen?

Gothic 1 Remake wordt ontwikkeld in Unreal Engine 5 en zal verschijnen op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een concrete releasedatum is nog niet bekend.