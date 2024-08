Tijdens de THQ Nordic Showcase van 2 augustus 2024 is The Eternal Life of Goldman aangekondigd. Een nieuwe platform-titel van Weappy Games. Bekend van onder andere Hollywood Animal en This is the Police.

Nét voor Gamescom had THQ Nordic het idee om nog eventjes snel een digitale showcase te organiseren, met onder andere de games die zij meenemen naar het evenement in Keulen. Wij gaan een aantal van deze games dan ook checken op Gamescom. Wil jij dat we deze ook gaan checken? Laat het ons vooral weten!

The Eternal Life of Goldman is een kleurrijke maar tegelijkertijd duister platform avontuur die legendes, sprookjes en mythes combineert in één game. De game is geanimeerd met een ouderwetse frame na frame-look.

The Eternal Life of Goldman verschijnt op PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is nog geen release datum bekend. Ga jij met deze Cuphead-like aan de slag?