Titan Quest 2 laat eindelijk gameplay beelden zien

Titan Quest 2 het vervolg de oorspronkelijke Action RPG uit 2006 laat eindelijk weer van zich horen tijdens de THQ Nordic Showcase van 2 augustus 2024. Voor het eerst zien we gameplay beelden en deze laten een ongelofelijke sprong zien tussen de eerste en de nieuwe game.

Titan Quest is een beetje een cult-hit. Het is verre van de meest populaire Action RPG titels op de markt, maar ook zeker niet de minste. De originele game dateert alweer uit juni 2006, zo’n 18 jaar geleden dus. In de tussen tijd is de game meermaals opnieuw verschenen in ports en zelfs een Anniversary Edition. Een oude game kan je maar zo vaak opnieuw uitbrengen tot iedereen ‘m al 1 of 3 keer heeft gespeeld. Tijd voor een nieuw deel. Dat is precies waar THQ Nordic mee bezig is geweest. Check hier beneden dan ook de gameplay trailer.

Titan Quest 2

In deze Action RPG creëer je je eigen held, pas je je abilities aan en maak je unieke builds om het met allerlei verschillende wapens op te nemen tegen mythische monsters. Ontwikkel vervolgens je personage om sterfelijkheid te slim af te zijn en een held te worden die het opneemt tegen de goden.

Meer informatie over de game kun je vinden op de officiële website. Titan Quest 2 is in ontwikkeling voor PC, Xbox Series X|S en PlayStation 5. Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend.

Meer over de THQ Nordic Showcase? Check hier dan de aankondiging van The Eternal Life of Goldman. Een uniek platform avontuur.