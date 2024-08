Deep dive in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Neem een duik in de nieuwe wereld van The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dankzij de nieuwe Traversing Hyrule trailer! Vijf minuten aan nieuwe Zelda content die je niet moet missen.

In de nieuwe trailer zien we belangrijke locaties die samen met Zelda een rol gaan spelen in Echoes of Wisdom. Belangrijke plekken zoals Hyrule Castle en het omliggende Castle Town zien we terug. Ook onthult de verschillende regio’s van de wereld zoals: Gerudo Desert, Jabul Waters, Eldin Volcano en Faron Wetlands.

Geliefde mechanics ook mogelijk in Echoes of Wisdom

De fast travel mechanic is terug dankzij de Waypoints. Deze zullen hetzelfde werken als de torens uit Breath of the Wild. Dat betekent dat je de locatie eerst zelf ontdekt hebben voordat je er naar toe kan teleporten.

Ook kunnen we in deze nieuwe game op lieve, schattige paardjes rijden. Zodra je de carrot echo (een mogelijkheid om een of andere wortel te spawnen) hebt vrijgespeeld in-game, kun jij je trouwe viervoeter oproepen om door Hyrule heen te rijden.

Niet te vergeten, zullen ook andere gameplay mechanics terugkomen uit Breath of the Wild maar ook van Tears of the Kingdom. Zo blijft het koken hetzelfde en kun je wederom weer verschillende ingredienten mixen en matchen. Ook blijven de kledingperks hetzelfde, zo krijg je met ieder kledingstuk een voor- of nadeel bij het customizen van Zelda.

De vaardigheden van de nieuwe companion genaamd Tri worden ook getoond, de opties genaamd Bind en Reverse Bind. Objecten kun je Zelda laten volgen door Bind en Reverse Bind doet het tegenover gestelde.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom werd op 18 juni 2024 bekend gemaakt. Op 26 september 2024 is deze te verkrijgen voor de Nintendo Switch.