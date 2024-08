10 minuten aan Dead Rising Deluxe Remaster gameplay

De Dead Rising Deluxe Remaster verschijnt volgende maand alweer digitaal en fysiek in november. Onlangs heeft Capcom nieuwe gameplay beelden gedeeld waarin enkele nieuwe features getoond worden.

We krijgen ongeveer 10 minuten aan nieuwe gameplay beelden te zien waarin onder andere de Director van de Dead Rising Deluxe Remaster ons kleine stukjes van de game laat zien en enkele nieuwe features uitlicht die niet aanwezig waren in de eerste game.

Dit is er nieuw in de Dead Rising Deluxe Remaster

De originele Dead Rising verscheen in 2006 en was enkel speelbaar in het Engels. Ditmaal zijn er 7 gesproken talen en 14 talen beschikbaar voor ondertitels en beschrijving. Ook is er dit keer veel meer gesproken dialoog. Alle teksten in de originele game die niet in een cutscene zaten waren enkel geschreven. In de Dead Rising Deluxe Remaster zijn alle gesprekken met personages tijdens het spelen ook ingesproken.

Voor spelers die de game willen livestreamen, of spelers die de game willen opnemen voor YouTube video’s is er een Streamer Mode aanwezig die alle gelicenseerde muziek uitschakelt. Alle soundtracks uit de originele game keren terug voor de Deluxe Remaster.

In Dead Rising kon je eigenlijk nooit zien wat precies de staat van je wapen was. Je kon niet zien of je wapen bijna kapot is, of dat je er nog een aantal rake klappen mee kunt uitdelen. Dit hebben ze in latere delen wel toegevoegd en deze feature is ook in de Deluxe Remaster te vinden. Ieder wapen heeft nu een balkje waar je aan kunt afleiden wanneer het wapen breekt.

De hele game heeft een grafische make-over gekregen. Alles ziet er veel gelikter uit en de stijl is hier en daar een klein beetje aangepast. Zo zie je dat het winkelcentrum er kleurrijker op geworden is en de game er grafisch sterk op vooruit is gegaan. Het is geen luie remaster in de vorm van scherpere textures, maar de game is nauwkeurig onder de loep genomen zoals je in de bovenstaande video kunt zien. Ook gezichten en animaties zien er dit keer een stuk beter uit. Dat gezegd te hebben kan je er voor kiezen om met een skin van de oude Frank West te spelen voor nostalgische gevoelens. Verder worden alle kledingstukken die je vindt in de game bewaard in je eigen kledingkast en kan je van outfit wisselen en al je gevonden kledingstukken kiezen om de perfecte look te maken.

Een heuse “Deluxe Remaster” dus. Een vorm die we tegenwoordig eigenlijk wel vaker terugzien. Een mooie middenweg tussen een Remaster en een Remake.