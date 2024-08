Le Mans Ultimate komt spoedig naar consoles

PlayStation en Xbox gamers opgelet, Le Mans Ultimate (Dé officiële FIA World Endurance Championship game) zal mogelijk binnenkort te spelen zijn op jullie consoles!

Alhoewel Le Mans Ultimate nog verre van af is, is de nieuwste simulator wel al te spelen op PC. Momenteel in Early Access met mogelijkheid tot het aanschaffen van één uitbreiding, maar af is de game nog niet.

Verschillende gameplay features en opties zijn simpelweg nog niet mogelijk in deze simracer. Van het hosten van privé servers, online driver swaps, VR support én een veel gevraagde co-op modes ontbreken nog steeds van de game. Wel staan deze op de planning, wat veel belooft voor de game in de toekomst.

Veel vraag van console gamers

Het team achter deze nieuwe racer, is hetzelfde team dat ook achter rFactor 2 zat. Het gaat namelijk om de Nederlandse Studio 397 die naast rFactor 2 ook meer simracing games hebben gedaan, experts in hun vakgebied dus!

De studio had eerst hun twijfel om de game te brengen naar console, ook lag het voornamelijk aan de ontwikkeling en voortgang van de game. Reden 2 was ook dat er een flinke investering nodig was om Le Mans Ultimate naar consoles te brengen, dat had de studio destijds nog niet.

Kort voor het weekend publiceerde Studio 397 hun financiële cijfers van het laatste kwartaal. Hieruit werd duidelijk dat de game veel animo heeft gekregen en ook steeds groter begint te worden onder de console gamers.

“Given the strong customer reception to our ongoing development of the Le Mans Ultimate game, we have decided to accelerate efforts to bring this title to game consoles and reach a larger audience” – Studio 397, over Le Mans Ultimate naar console

Dit betekent dat de studio in ieder geval plannen aan het maken is om de game in een korte tijd beschikbaar te maken voor andere platformen.

Niet naar alle consoles

De zeer mogelijke verschijning van Le Mans Ultimate op console zal tevens ook het debuut zijn van Studio 397’s physics systeem die ook in rFactor 2 werd gebruikt. Ook zien we sporen van de engine terug in NASCAR 21: Ignition.

Alhoewel de sim naar consoles gaat komen, zullen deze alleen komen naar de PlayStation 5 én de Xbox Series X|S. De vorige generatie wordt overgeslagen, wat door veel studio’s vandaag de dag vaker wordt gedaan om kosten te besparen.

Er is nog geen echte roadmap omtrent de game, wel is er aangekondigd dat er nog drie betaalde DLC’s beschikbaar zullen worden.

