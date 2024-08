Nieuwe Assassin’s Creed delen mogelijk langer in ontwikkeling

Assassin’s Creed Shadows heeft een developer cyclus gehad van 4 jaar en is daarmee de eerste Assassin’s Creed die zo lang in ontwikkeling is geweest. Ubisoft zegt dat dit ervoor gezorgd heeft dat dit de meest complete Assassin’s Creed tot dusver wordt. Dit omdat ze veel tijd hebben gehad voor feedback en het verwerken daarvan.

Lead producer Karl Onnée gaf in een interview aan dat deze 4 jaar de perfecte balans gaven. Het team was gemotiveerder en alles kon met deze langere cyclus zo compleet en stabiel mogelijk gemaakt worden. De beste man geeft ook aan dat Shadows het team echt gepushed heeft tot hun limiet. Hij verteld dat het een balans is tussen tijd en kosten. Maar, door de tijd die ze gekregen hebben was er de luxe om vaker te itereren en met beter uitgewerkte features te komen. Die 4 jaar waren cruciaal voor het vragen om feedback en hierop te verbeteren. Ze hebben meerdere tests kunnen uitvoeren op deze manier. Hierdoor gingen ze van concept naar product en weer terug naar concept om zo een beter product te krijgen. De artiesten in het team hadden aan de start van de development cycle bijvoorbeeld nog weinig ervaring met Japanse architectuur uit die tijd en kregen nu dus ook de tijd om te leren van andere artiesten en referenties.

“It is something we have always wanted to do, but we wanted to find the right time. And I’m sure the other teams would have liked to do it, too. We had the opportunity because we had done Assassin’s Creed Odyssey , so we had the experience. But it also felt like the right moment, because we have the power in terms of the hardware, but also our new version of the engine, so we could really deliver our vision. It was important for us to have things like light and shadows, which is very performance hungry. And things like dynamic weathers.”