Geralt komt naar The Witcher 4, maar…

Calm down ladies & gents, ik heb het uiteraard niet over Henry Cavill, die zien we helaas niet terug in The Witcher serie. Maar, wie we wel terug gaan zien in The Witcher 4, is Geralt! Maar, zijn personage zal niet in de game zitten op de gebruikelijke manier.

Geralt Of Rivia zal namelijk niet de hoofdrol spelen in The Witcher 4. Dit alles liet Doug Cockle weten in een interview met Fall Damage. Cockle is al jaren de stemacteur voor Geralt en heeft daarmee uiteraard bijgedragen aan het succes van het personage. De game zal niet draaien om Geralt, maar hij zal er dus zeker een rol in spelen. Hoe, wat, waar of wanneer is nog niet duidelijk en zal ook nog lang niet duidelijk worden. Met een team van ronduit 400 ontwikkelaars, is The Witcher 4 in ieder geval vol op gang.

Mensen speculeren in ieder geval al in de rondte wie Geralt zal vervolgen. Wordt het één van de characters die we al kennen? Ook wordt er geroepen over de ‘golden age of Witchers’, waar er volledig nieuwe Witchers geïntroduceerd zullen worden. Dit zorgt er dan ook weer voor dat anderen gaan nadenken over de mogelijkheid tot een character creation. Dat luidt dan weer tot de vraag; willen we een voorgeschreven en gedefinieerd personage, of willen we onze eigen dubbel-zwaardige mutant maken? Ze kunnen natuurlijk ook nog de Cyberpunk route nemen en een hybride maken van een voorgeschreven personage met toch een bepaalde vrijheid in customization!

Remake van The Witcher

Eind 2022 werd door CD Projekt RED aangekondigd dat de eerste Witcher game een volledige remake krijgt. De game wordt volledig opgebouwd in Unreal Engine 5. Dit wordt opgepakt door Fool’s Theory, waar onder andere een aantal veteranen van The Witcher werken. Op hun website staat nog steeds dat de remake in een vroeg stadium zit, dus een release datum kunnen we nog wel even vergeten. Maar hey, je weet het nooit, Gamescom’s Opening Night Live moet nog beginnen! In deze remake spelen we een jongere Geralt. Dit is ook een perfecte game voor een remake, gezien een groot deel van de fan base pas aansloot tijdens of na het succes van The Witcher 3.

Kijk jij al uit naar The Witcher 4 of de remake? Laat het ons zeker even weten!