Stalker 2 krijgt 35 minuten developer deep dive

GSC Game World heeft het zwaar te verduren gehad tijdens het ontwikkelen van Stalker 2. Na meerdere vertragingen lijkt de game nu daadwerkelijk in een goede staat te zijn en op 20 november 2024 uit te komen. Wij gaan proberen de game te checken op Gamescom, maar jullie kunnen in ieder geval al genieten van 35 minuten aan gameplay, commentaar en behind the scenes!

Stalker 2 stond vorig jaar op Gamescom en ook een aantal YouTubers konden aan de slag met de build die toen aanwezig was. Daar kwam al gauw uit dat de game in een staat was die nog verre van final was. Ontwikkelaar GSC is enorm gepassioneerd over de game en dat merk je aan alles, ook deze deep dive. Met die passie in hun achterhoofd, hebben zij de game uitgesteld. En zelfs dit jaar is de game 2 maanden uitgesteld. Maar, wij zijn van mening dat de game beter uit kan komen in een goede staat! Gelukkig denken vele andere ook zo, waaronder GSC zelf. In deze developer deep dive wordt veel verteld over de mocap suits, verhaallijnen, graphics, gameplay, quests en nog veel meer. Neem een kijkje:

In Stalker 2 kom je terecht in de Zone, een gebied dat getroffen is door de Chornobyl explosies. Hierdoor zijn er een boel mutaties ontstaan en het is aan jou om te overleven in deze zieke wereld. Uiteraard zitten er weer harde characters in met memorabele persoonlijkheden. Daarnaast kunnen we een zwaar survival gehalte verwachten. De ontwikkelaars laten namelijk ook een gelimiteerd inventory systeem zien, waar je echt tactisch moet kiezen wat je meeneemt. Het zal zeer zeker geen makkelijke game worden en je zal alles moeten doen om te overleven.

Heb jij net zoveel zin in Stalker 2 dan dat wij hebben? Laat het ons dan zeker weten! Stalker 2 verschijnt op 20 november 2024 voor Xbox en Microsoft Windows.