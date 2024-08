Until Dawn ziet er gruwelijk uit op PC en PlayStation 5

Until Dawn komt terug en verschijnt in een opgepoetste versie voor de PlayStation 5 en PC. De game heeft een enorme face-lift gehad en dat laat Sony graag zien in een vergelijkingsvideo. De horror-titel is vanaf 4 oktober verkrijgbaar voor PlayStation 5 en PC.

Until Dawn voor de PC en PS5 is helemaal opnieuw opgebouwd middels Unreal Engine 5. Letterlijk alles is ververst. Van karakter modellen, omgevingen, props waar je mee kunt spelen, visuele effecten en animaties. Als je dacht dat de horror game er op de PlayStation 4 er al gruwelijk uit zag, sta je nu echt met je mond vol tanden. Ook maakt deze versie gebruik van raytracing en nieuwe rendering technieken die de sfeer een nog moderne horror-ervaring maken.

Een groot deel van de verbetering komt neer op de personages. Ze zien er allemaal beter uit en nieuwe technieken maken het mogelijk om de personages real-time aan te passen aan de hand van hun huidige staat wat schade en verwondingen betreft. Zo is het systeem in staat op sneeën, blauwe plekken, tranen, sneeuw en water toe te passen aan de lichamen van de personages na momenten waarop iets gebeurd in de game. Ook de “Death scenes” zijn vernieuwd. Ga daar dus maar goed voor zitten.

Nieuwe cinematografie

Until Dawn op de PlayStation 5 en PC maakt gebruik van nieuwe camera hoeken waardoor je de game gaat zien van nieuwe perspectieven. De cinematografie van de originele game wordt gecombineerd met een third-person camera perspectief die nieuw details in de game aan het licht brengt. Door de nieuwe camera flexibiliteit kunnen de makers nieuwe plekken benadrukken en belangrijke momenten in het verhaal beter laten zien vanuit een perspectief die dichter bij de personages ligt.

Meer Until Dawn

Naast een grafische overhaul is de game voorzien van een hele nieuwe proloog. In de nieuwe proloog krijgen de Washingtons extra schermtijd om hun nauwe familieband beter uit te lichten en ze iets beter te leren kennen. Ook de originele scenes zijn iets anders in beeld gebracht en wordt iets meer context gegeven over de beruchte grap. Zo hoopt de ontwikkelaar de emotionele impact al aan het begin te versterken.

Verder zijn alle originele collectables op een andere plek verstopt ten opzichte van de PS4 versie. Ook zijn er nieuwe collectables in de vorm van Hunger Totems. Deze liggen vaak op plekken die zijn toegevoegd aan de game en geven je nog meer context over het hele verhaal. De nieuwe plekjes zijn heel klein in scope, maar belonen de speler nog iets meer voor hun ontdekking.

Meer van Supermassive?