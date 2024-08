ZoMMOr: Mijn favoriete MMORPG #2

Ik neem het stokje over van Malvin om jullie graag iets te vertellen over mijn favoriete MMORPG in het kader van onze zomerlange “ZoMMOr” reeks. Ik hoop dat je de woordgrap ondertussen meer dan zat bent (wij wel). Waar we vorige keer inzoomde op de MMO Guild Wars, neem ik jullie graag mee door de wonderende wereld van RuneScape en new- en old school variant.

Het is geen geheim dat RuneScape één van mijn favoriete games aller tijden is. En met gemak mijn meest favoriete MMO. Mijn liefde voor deze genre is groot en ik geef alles wat uitkomt op dit vlak een lange, geduldige en meer dan eerlijke kans. Toch is er niets dat ook maar in de buurt komt van hoe ik denk over RuneScape. misschien is het nostalgie, maar deze MMO van Jagex weet mij steeds weer te enthousiasmeren. Ik kan een pauze van maanden of zelfs jaren inlassen, maar echt stoppen met RuneScape, doe je nooit.

Nieuw min Oud

RuneScape kent op dit moment twee versies. RuneScape (3) en Old School RuneScape. De eerste is de “live” versie van de game die in 2012 een enorm grote verandering heeft gezien: De Evolution of Combat. Deze versie van de game maakt gebruik van abilities om aan te vallen en speelt vandaag de dag meer als je typische MMO. Old School RuneScape daarentegen is de “oude” versie van de game met de game uit 2007 als basis. Ouderwetse graphics en de traditionele “click and wait” combat. Beide versies van de game worden wekelijks voorzien van nieuwe updates en beide volgen hun eigen verhaal. Alhoewel het beide dezelfde basis heeft, wijkt het verhaal van de Old School variant deels af van de moderne game.

Persoonlijk ben ik een groter fan van de Old School variant, maar wissel ik beide games af in mijn forever changing gaming rotation. Onlangs ben ik nog maanden zoet geweest met mijn eerste Iron Man in Old School. Iron Man is een mode in de game die bepaalde restricties oplegt. Zo is het niet mogelijk om te ruilen met andere spelers, maar moet je alles zelf verzamelen en verdienen. In de mode leer je de game op een heel andere manier kennen en ga je elke kleine upgrade enorm waarderen en voelt iedere kleine upgrade ook als een hele prestatie. Een bijna oneindige dopamine-rush als het ware.

De moderne variant van de game speel je met een veel hoger tempo. Je krijgt sneller geld en je bent sneller hoog level. Meermaals per jaar wordt er een dubbel XP evenement georganiseerd om nóg sneller te kunnen trainen. Jagex wilt in deze versie van de game heel duidelijk de nadruk leggen op de endgame en spelers hier zo snel mogelijk voor klaarstomen. Een logische gedachtegang als je het huidige MMO-landschap bekijkt, maar in mijn ogen heeft RuneScape nooit bekend gestaan om haar Endgame, maar meer om de hele reis en de community. Het is een langzame game waarin bepaalde levels soms dagen en weken kunnen duren, maar dat geeft niet want er zijn overal en altijd genoeg spelers die met je meedoen. De community in RuneScape is altijd een van de sterkste punten geweest. Daarom kent de game ook zo veel minigames die in het verleden puur voor de fun gespeeld werden en niet enkel gespeeld werden voor de beloningen.

Van alle markten thuis

Je hoorde me het net al even aanhalen, maar er is in RuneScape zo ontzettend veel te doen. Er zijn bijna 30 skills in de moderne variant van de game en Old School RuneScape kent 23 verschillende skills. Deze variëren van smeden, houthakken, vissen, magie, boerderij, slayer (typische MMO quests in skill vorm), jagen, huizen bouwen en nog veel en veel meer. Er zijn tientallen minigames die je in groepsverband en alleen kunt spelen, verschillende monsters met verschillende moeilijkheidsgraden die je alleen of met een groep kunt bevechten. Daarnaast is er heel veel willekeur in de game. Monsters van alle niveau’s hebben een bepaalde en specifieke poel met voorwerpen die ze kunnen laten vallen als ze dood gaat. Van veel voorkomend tot enorm zeldzaam. Dit geld voor kleine monsters die je snel achter elkaar kunt slopen tot grote bazen die verschillende tactieken en voorbereiding vereisen. Je bent dus voortdurend aan het zoek naar zeldzame voorwerpen die veel geld waard kunnen zijn. Je kan ze binnen enkele minuten krijgen, maar het kan ook uren of dagen duren. Vooral als Iron Man is dit een spannend onderdeel van de game.

Tot slot zijn er quests. En hierbij moet je niet denken aan je typische “geef me 5 veren van beest X”, maar aan echte meerdelige verhaallijnen in verschillende vormen en maten. De games kennen meer dan 200 quests. Sommige overlappen en veel zijn uniek voor de versie van de game. Een groot deel is voorzien van voice acting en iedere quest breidt het verhaal van de game uit met personages waar je meer over te weten komt, tot de wereld en skills die een plek krijgen in het verhaal van de game. Quests kunnen bestaan uit een losstaand verhaal, maar kunnen ook bestaan uit meer delen of opvolgende delen. Het lijkt soms een beetje op de Marvel Cinematic Universe.

Het stopt nooit

Zelfs als je alles hebt gedaan wat de game te bieden heeft, is het nooit klaar in RuneScape. Wekelijks wordt de game voorzien van nieuwe updates. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn of hele grote toevoegingen en alles daar tussenin. Een nieuwe regio met nieuwe monsters en personages, een hele nieuwe skill die kunt trainen van level 1 tot level 99 of zelfs 120. Een nieuwe verhaallijn of de ontknoping van een langdurig verhaal of nieuwe monsters, aanpassingen van monsters, een hele rework van een skill en ga zo nog maar even door. De game blijft veranderen en als je even een paar weken of maanden niet hebt gespeeld kan alles er weer heel anders uitzien. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook de manier waarop het speelt en de economie die zich aanpast op de voortdurend veranderende wereld. En dit geldt voor beide versies van de game.

Het mooie is tegenwoordig ook dat je de game zo intensief of zo relaxed als je zelf wilt kunt spelen. Je neemt de games bijvoorbeeld overal naar toe, want beide versies van de games zijn speelbaar op mobiele apparaten. Je speelt met exact hetzelfde account op alle apparaten, waardoor je ook onderweg nog even wat kunt gaan houthakken of je dagelijkse taken kunt uitvoeren om vervolgens als je thuis komt, aan de slag te gaan met de meer uitdagende content.

Tot slot

Ik kan uren vertellen over RuneScape. Hoe het voelde om als kind voor het eerst een “Dragon” voorwerp te hebben, of hoe het vandaag de dag voelt om helemaal opnieuw te beginnen als een Iron Man. Iedere dag komen er wel nieuwe emoties en maak je nieuwe herinneringen met RuneScape. Het is een magische game die door niets geëvenaard kan worden in wat het doet en wat het met mij doet. Daarom zal deze game, hoe intensief, of hoe relaxed ik het ook speel, voor altijd speciaal blijven. Ben je zelf al een tijdje uit de loop geweest? Lees hier dan mijn review over mijn terugkeer naar de game uit 2022, die vandaag de dag nog steeds geldt.