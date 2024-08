Dragon Age: The Veilguard verschijnt 31 Oktober

Zoals gister aangekondigd zou vandaag de releasedatum van Dragon Age: The Veilguard aangekondigd worden, en dat gebeurde met een nieuwe actievolle trailer!

In de trailer krijgen we niet alleen meer teases over het verhaal, de characters en de combat maar ook eindelijk de releasedatum. En dat is…. tromgeroffel….. 31 Oktober tijdens Halloween. Is deze datum een voorbode voor de duisternis die ons te wachten staat in deze game? Kom er zelf achter in de nieuwste trailer!

Return to Thedas in Dragon Age™: The Veilguard. Solas’s ritual is interrupted – but at what cost? The corrupt Elven gods have broken free and are hellbent on blighting the world. It’s up to you to unite the Veilguard and fight back against these ancient rulers.

– Bioware

Wat onthuld deze trailer?

Buiten de releasedatum zit de trailer boordevol nieuwe info, hetgeen mij vooral opviel was dat Solas (de good guy turned bad uit het vorige deel) nogal boos is op jou, de speler gezien jij er (gedeeltelijk) voor hebt gezorgd dat de Elven Gods nu vrij rondlopen en vrij zijn om mayhem en destructie los te laten op de wereld. Om deze goden te stoppen heb je een groep aan mensen nodig die je kunnen helpen.

Dit is waar de members van The Veilguard hun intrede zullen maken. Met hun aan je zei, ga je het gevecht aan met de undead, goden, en natuurlijk komen er ook wat draken langs in je Dragon Age avontuur. De trailer toont ons ook meer beelden van alle companions die je zullen vergezellen in je avontuur met ieder hun eigen persoonlijkheid.

Pre order bonus

Wanneer je de game pre-ordered dan krijg je een outfit pack die spelers van Mass Effect wel erg bekend voor zullen komen. De Blood Dragon Cosmetic Armor pack heeft namelijk een grote gelijkenis met de Blood Dragon armor set uit Mass Effect 2 en 3, wat weer een hommage was aan Dragon Age. De cirkel is daarmee aardig rond, vooral omdat Dragon Age: The Veilguard qua gameplay erg veel inspiratie heeft genomen van de Mass Effect reeks en zijn meer actievolle insteek.

Nog meer Dragon Age: The Veilguard info?

Dragon Age: The Veilguard is een game waar wij op onze redacte erg naar uit kijken, verwacht daarom veel coverage. Wil je nu al meer weten? Dan kun je meer informatie vinden in onze in-depth look over de gameplay trailer en een Q&A met de devs!

De game verschijnt 31 Oktober voor PC, PS5, Xbox Series X|S

Kijk jij er al naar uit naar de terugkeer van Bioware? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook